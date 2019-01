El PSOE-A propone a Díaz para la investidura para "plantar cara"

El portavoz del Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha asegurado que su partido presentará la candidatura de Susana Díaz a una investidura para presidir la Junta de Andalucía y así "plantarle cara" a lo que ha llamado "tripartido de ultraderecha" de Ciudadanos, PP y Vox que "incorporan franquismo político". "No hay que decir que si el monstruo nos devora vemos luego qué hacemos, hay que hacerle frente", ha añadido.

Así, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, Jiménez ha recalcado que el PSOE-A presentará una candidatura para la investidura porque es algo a lo que se han comprometido y se ha acordado en el seno de su partido, ahora bien, "el resto de partidos que hagan lo que quieran" y que asuman sus responsabilidades si no apoyan al PSOE para presidir la Junta. El portavoz se ha dirigido directamente a Adelante Andalucía, a quien ha afeado que se esté "emboscando" ante la llegada del "monstruo" de la "ultraderecha".

"El monstruo ha llegado y no se puede tener actitud de emboscamiento o de esconderse", ha señalado, al tiempo que ha explicado que esa presentación de la candidatura a una investidura viene propiciada por el "ataque bestial" que suponen las políticas que ha propuesto Vox, un partido que "de manera vergonzosa" está "negociando con PP y Ciudadanos" unas "políticas que incorporan franquismo". Sin embargo, Jiménez ha dicho que el pacto entre los tres partidos puede estar "roto" porque Vox ya ha dicho que no apoyará el acuerdo PP-Cs "si no se asumen los postulados de la ultraderecha".

En esta línea, el portavoz socialista ha calificado de "inasumible" las propuestas de Vox que, más que llevar a la negociación, deberían llevar a la "reflexión" de los partidos con los que han hablado que, a su vez, deberían "levantarse" de esa negociación. A su juicio, la "pelea" que hay es sobre un pacto "que no es viable" y menos si contempla los números que aportan una fuerza que "pone encima de la mesa elementos que suponen la ruptura de la convivencia democrática, el 28 de febrero, el Estado Autonómico y los derechos de las personas inmigrantes".

"Ese pacto suma con los que quieren llevarse por delante la democracia", ha insistido Jiménez, quien ha aseverado que es "vergonzante" ver cómo PP y Cs "negocian con quienes ponen encima de la mesa la brutalidad política". En este punto, ha criticado al líder del partido naranja, Albert Rivera, quien está "callado y escondido" evitando "dar la cara para que no le vinculen con lo que ocurre" en Andalucía sobre los pactos de gobierno.

Con todo, Jiménez ha insistido en que su partido "va a dar la cara" para "frenar" al "monstruo" de la "ultraderecha" porque, según ha insistido, cuando se ha "confraternizado con ese tipo de políticas, al final han terminado devorándolo todo" y lo que el PSOE va a hacer es "ir de frente" en la defensa de elementos como la democracia, el Estatuto de Autonomía y los derechos de los andaluces. "En Andalucía se está librando una batalla que quizá sea la primera página y que se puede dar en el conjunto de España, pero el PSOE de Andalucía dará la cara en nombre de Andalucía", ha remachado.

EL CICLO NO SE HA CERRADO EN ANDALUCÍA

Tras esto, Jiménez ha sido preguntado por las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba que en Andalucía se estaba "cerrando" un ciclo político y en España se está "abriendo". Ante esto, el portavoz socialista ha respondido que "el ciclo se ha abierto en Andalucía y quien no lo quiera ver se lo acabará llevando la ola". Una "ola de la derecha" que se ha levantado y en donde la derecha "se ha quitado la máscara", pero todo ello ha comenzado en Andalucía.

"El ciclo se ha abierto en Andalucía y tiene la caracterización de una efervescencia de las derechas como la aparición de Vox, todo eso ha comenzado en Andalucía, y si no lo vemos, en unos meses, veremos un panorama político complicado en España", ha reiterado Jiménez, quien ha abogado por, de aquí en adelante, "reflexionar con cuidado sobre lo que pasa" y leer "correctamente" las encuestas, porque el escenario que se ha producido, según ha insistido, puede plantearse en el resto de España.

Así, ha sugerido "vigilar" lo que ha ocurrido en las elecciones andaluzas y qué ha llevado a esos resultados, tanto desde el punto de vista de la participación de la izquierda como de la "gestión de las cuestiones nacionales que han llevado a la efervescencia de la ultraderecha".

Aunque Jiménez no se ha pronunciado sobre cuáles considera que son las gestiones a nivel nacional que han llevado a los resultados del 2D, sí ha dicho que son "muchas", y ha reiterado el aviso de que lo que ha pasado en Andalucía, que ahora se está "intentando parar" por parte del PSOE-A, puede ocurrir en España.