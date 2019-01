Erkoreka urge "con seriedad" al Gobierno a concretar transferencias

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que continúan a la espera de que el Ejecutivo central envíe el calendario definitivo sobre la negociación de las transferencias pendientes a Euskadi, porque, "una vez que has comenzado a dialogar sobre ello y has recibido unos compromisos firmes y claro, es lógico que ahora lo solicitemos con seriedad".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha indicado que, tras la reunión que mantuvo a finales de noviembre con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ambos Gobiernos se han cruzado "materiales y papeles", y el Gobierno Vasco ha remitido sus "criterios y preferencias", e incluso todas las decisiones tomadas por el Parlamento vasco al respecto, destacando que "esas decisiones las han apoyado todos los grupos parlamentarios, excepto el PP".

Así, ha asegurado que entiende que el Ejecutivo central tenga "dificultades" a la hora de fijar el calendario de las transferencias pendientes, porque los temas "son variados, hay que hablar con muchos ministerios y tienen que negociar entre ellos, no solo cómo plantear las transferencias, sino también su alcance, contenido, preferencia, y cómo situarlo en el calendario".

"Y todo eso lo deben hacer dentro de casa antes de ofrecérnoslo. Llevamos casi 40 años esperando. No tenemos una prisa de volvernos locos, pero, una vez que has comenzado a dialogar sobre ello y has recibido unos compromisos firmes y claro, es lógico que ahora lo solicitemos con seriedad", ha insistido.

Por ello, ha dicho que les gustaría que "se hiciera cuanto antes, para empezar a negociar también cuanto antes". "Porque, si nunca comenzamos a negociar, va a ser mucho más difícil llegar a acuerdos y se retrasaría en el tiempo hasta vete a saber cuándo", ha indicado.