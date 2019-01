Las 19 condiciones de Vox para negociar con el PP

Las líneas principales del documento que Vox ha presentado con sus medidas para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, y que ha rechazado el PP, son las siguientes:



1. Una declaración institucional de la Presidencia de la Junta a favor de la devolución al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Justicia e Interior.



2. Una declaración institucional de la Presidencia de la Junta para condenar los discursos de "odio y exclusión" contra Vox.



3. Reducción drástica en un 75 por ciento de las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y patronal, así como las que reciben asociaciones y ONGs "ideológicas", como las feministas. Supresión de las "embajadas" comerciales de la Junta. Auditoría externa de las cuentas de la Junta de Andalucía.



4.- Bonificación al 99 % del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; reducción al 0,5 del tipo en Actos Jurídicos Documentados; reducción del tipo al 5 % en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas y al 4% en otras transmisiones; y reducción al 0 % del tipo impositivo del Impuesto del Patrimonio, que será mantenido solo como instrumento de control. Desgravaciones por hijos en IRPF.



5. Expulsar a los 52.000 inmigrantes en situación irregular censados por la Junta.



6. Reducir los gastos de la televisión andaluza al 50 por ciento y cerrar tres de sus cuatro canales.



7. Crear una Consejería de Familia y Natalidad, con especial atención a los embarazos no deseados y a las adopciones.



8. Reforzar las unidades del dolor de la red sanitaria pública.



9. Apoyar legal y económicamente a los andaluces del resto de España para que no sufran "discriminaciones".



10. Implantar un "PIN parental" para que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas ideológicas contrarias a sus convicciones. Garantizar que la educación se base en "hechos científicos indubitados" con especial atención a la biología. Defender la educación "diferenciada".



11. Tomar medidas para controlar el fundamentalismo islámico, como suprimir las subvenciones a las asociaciones islámicas.



12. Derogación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía.



13. Cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero, para conmemorar el fin de la Reconquista con la toma de Granada.



14. Ley para proteger el flamenco, la cultura andaluza y la Semana Santa.



15. Ley de protección de la tauromaquia y la caza.



16. Derogar la ley contra la Violencia de Género de Andalucía.



17. Derogar la ley de los derechos del colectivo LGTBI de Andalucía.



18. Derogar la Ley de Igualdad de Género de Andalucía.



19. Compromiso de Vox de no apoyar con sus votos leyes "ideológicas" que vulneren derechos y libertades.