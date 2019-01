Ciudadanos prevé cerrar mañana su acuerdo de gobierno con el PP

Ciudadanos prevé cerrar mañana su acuerdo con el PP en Andalucía, cuando los equipos técnicos consensúen los "flecos" pendientes sobre la estructura del Ejecutivo autonómico, con la idea de trasladar el jueves a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el pacto para la investidura de Juanma Moreno.



El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha explicado a los periodistas que hay un acuerdo "bastante cercano, pero no cerrado" y ha asegurado que es "muy probable" que mañana se firme en el Parlamento, con la presencia de los dos secretarios generales, Teodoro García Egea (PP) y José Manuel Villegas (Cs).



El gobierno de PP y Ciudadanos estaría presidido por el popular Juanma Moreno, con una sola vicepresidencia -previsiblemente para Marín- y con once consejerías, salvo que los trabajos técnicos de última hora conlleven ampliar el número a doce o reducirlo a diez.



Ciudadanos tiene "especial interés" en gestionar las áreas de Regeneración Democrática, Educación, Políticas Sociales y de Economía y Autónomos, ha dicho Marín, quien sin embargo ha garantizado que todavía no se ha hecho la distribución final.



Ha rechazado que se aborde como "un cambio de cromos" la dirección de las consejerías porque "todas son importantes" y tampoco cree que el PP logre mayor peso en el gobierno por ostentar Hacienda, aunque ha matizado: "No digo que eso esté cerrado".



Marín ha respondido así al ser preguntado por la previsible dirección de los populares de la Consejería de Hacienda. A falta de concretar el reparto, se baraja que el PP también se haga cargo de las competencias en Sanidad, Agricultura y Justicia.



Los equipos técnicos se reúnen hoy "para cerrar flecos", ya que hay secretarías y direcciones generales "cruzadas" entre consejerías, por lo que buscan reubicarlas de forma que se eliminen trabas y se coordine mejor el trabajo, buscando "un nexo" que podrían ser comisiones paritarias entre PP y Cs, según Marín.



Ha explicado que ya envió la propuesta del acuerdo a la dirección de Ciudadanos, que dio el visto bueno, pero "lógicamente" tiene que ratificarse en la Ejecutiva Nacional del próximo lunes.



Además, ha enmarcado "dentro de la normalidad" la reunión del PP con Vox, ya que Moreno tiene que buscar "apoyos suficientes" para su investidura, aunque ha explicado que Ciudadanos no tiene nada que ver y que no va a permitir ningún cambio en su acuerdo.



En materia de violencia de género, ha recordado que se aprobó por unanimidad en julio del año pasado y ha garantizado que Ciudadanos apoyaría su reforma, por lo que en ningún caso se podría hacer.



"Igual que cuando Marta Bosquet se postuló para la presidencia del Parlamento nosotros hablamos con Vox y le pedimos su apoyo, ahora la persona que se presenta como candidato tendrá que buscar los apoyos", ha manifestado Marín.



También ha respondido sobre las críticas del PSOE a la participación de las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos en la negociación, criticando su "doble vara" de medir porque en 2015 "no les molestó" que Villegas acudiera a Sevilla a firmar los acuerdos para que Susana Díaz fuera presidenta.



Marín ha recordado que Ciudadanos "es un solo proyecto a nivel nacional" y no tienen "diecisiete reinos de taifas como el PSOE", con un "enfrentamiento del sanchismo contra el susanismo".