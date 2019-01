Sánchez avisa: vigilará para garantizar la igualdad en Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy en una entrevista con EFE al futuro Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos, con el eventual apoyo de Vox, que estará vigilante ante lo que se pueda pactar en esta comunidad si afecta a la igualdad.



El dirigente socialista ha manifestado que "no se sabe" lo que están negociando el PP y Ciudadanos con Vox, algo que a él le gustaría saber del mismo modo que al conjunto de andaluces y españoles.



Tras señalar que su Gobierno "representa como ningún otro lo que define a la sociedad española", que es "tolerante" y que apela al respeto, a la convivencia, a la igualdad, a los derechos y a las libertades", Pedro Sánchez vuelve a insistir en que estará vigilante ante lo que se pueda pactar en Andalucía si afecta a la igualdad.



Considera que "en el cuestionamiento de la ley de violencia de género por parte del PP, Ciudadanos y Vox subyacen muchas cosas" y se pregunta si esta sociedad quiere "volver a la España en blanco y negro" que plantea la derecha.



Además señala que las conquistas sociales son frágiles y requieren de una "permanente labor de vigilancia" y eso es lo que va a hacer el Gobierno en relación a la lucha contra la violencia de género y ante posibles modificaciones que pueda reclamar Vox.



Por eso, tras apuntar que será respetuoso con la formación del nuevo gobierno andaluz y no cuestionará su legitimidad "como sí hicieron" las fuerzas de la derecha con el Gobierno de España, Sánchez ha prometido "garantizar la igualdad en todos los territorios del país".



"Y eso también significa garantizar la igualdad en la protección y en la seguridad de las mujeres en Andalucía si se cuestiona una ley tan importante como es la ley de lucha contra la violencia de género", ha añadido.



Por otra parte, Sánchez admite que Cataluña ha estado siempre presente en el debate político en toda España pero rechaza la idea de que el diálogo con el independentismo haya perjudicado a los socialistas en Andalucía.



En su opinión, "hay análisis que se equivocan". "Creo que en Andalucía se estaba cerrando un ciclo político y en España se está abriendo un ciclo político y ese ciclo político quien lo está abriendo es el PSOE a nivel estatal", ha dicho.



Y no se quiere aventurar sobre cuál debe ser el futuro de Susana Díaz cuando la derecha, como es previsible, acceda al Gobierno andaluz.



"El futuro del Partido Socialista en Andalucía lo elegirán y lo decidirán los militantes", señala.