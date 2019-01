Casado pide a Sánchez que "recapacite" ante los PGE

El presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado al jefe del Ejecutivo que "recapacite" ante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes y no haga "concesiones" a Podemos, apostando por una línea "ideológica radical". A su entender, está apostando por unas cuentas "irreales e irresponsables" cuando hay que reducir la deuda pública, cumplir la senda de déficit, y bajar los impuestos.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Casado ha señalado que, una vez que Sánchez presente las cuentas públicas, "acabará volviendo a retratar sus apoyos en las Cortes Generales". Sin embargo, ha dicho que el PP lo que espera es que "haya elecciones" generales en España y "ganarlas".

LO QUE PIDIÓ A SÁNCHEZ EN MONCLOA

Casado ha recordado que a primeros de agosto, cuando se reunió con el presidente del Gobierno en Moncloa, le solicitó mantener la senda de déficit que pedía Bruselas, bajar los impuestos y reducir la deuda pública. Según ha añadido, si el Gobierno hubiera dado cumplimiento a esas premisas, el PP habría apoyado los PGE y "hubiera tenido más estabilidad parlamentaria".

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez haya decidido "pactar con la izquierda de Pablo Iglesias" que, según ha dicho, le ha pedido "unos 6.000 millones más en impuestos" y en "expansión de gasto" con subidas de salario mínimo, pensiones o sueldo de funcionarios. "Es decir, ha optado por una línea ideológica radical en vez de seguir con la senda de crecimiento y creación de empleo", ha manifestado.

En este punto, el líder de los 'populares' ha señalado que Pedro Sánchez prefirió "hacer cuentas" en Moncloa y "seguir con sus socios de moción de censura" antes que "acordar con los partidos moderados una hoja de ruta para esta legislatura".

"ESTOY DISPONIBLE PARA VER QUÉ PGE PLANTEA"

Casado ha admitido que está dispuesto a hablar con el Gobierno de los PGE. "Por supuesto que yo estoy disponible para ver qué presupuestos plantea. Eso sí, la línea que ya ha anunciado va completamente en contra de lo que plantea el Partido Popular", ha recalcado, para agregar que esos PGE se asientan en "un pacto con Podemos anunciado a bombo y platillo en la Moncloa".

Además, ha asegurado que en la UE mantuvo reuniones con dirigentes comunitarios y ya dijo que unos PGE con esas premisas "no son buenos para España". "El tiempo me ha dado la razón, la Comisión Europea, el FMI y la OCDE ha rechazado las cuentas por irreales y por irresponsables", ha enfatizado.

Por eso, ha recomendado a Sánchez que de aquí al viernes "recapacite" y presente unas cuentas que "baje la deuda pública, cumpla la senda de déficit y baje los impuestos", máxime cuando la situación internacional es "muy compleja" y España no está para "hacer concesiones a los de Podemos", que "ya han demostrado lo que opinan de la economía y se ha visto en Venezuela, Bolivia o Ecuador".

Casado ha insistido en que las medidas que pretende llevar a cabo el Gobierno de Sánchez como la reforma laboral o educativa que pretenden hacer "ponen en riesgo la recuperación" de España. "Si el Gobierno sigue con esa senda que está planteando en los Presupuestos, la irresponsabilidad será grave", ha aseverado.

"SÁNCHEZ VA CONTRA LA CONSTITUCIÓN"

Casado ha rechazado que el PP pueda ser "desleal" con la Constitución cuando es el único partido que no plantea su reforma mientras que Sánchez está "pactando con Torra una consulta de autodeterminación que vuela por los aires" la Carta Magna, en alusión a las "21 medidas" que el presidente de la Generalitat planteó en su reunión al presidente del Gobierno.

Además, ha afeado a Sánchez que pueda asegurar que los catalanes no han votado el Estatuto de autonomía, algo que, a su juicio, es un "disparo a la línea de flotación del propio Tribunal Constitucional". "Claro que se ha votado, pero el TC ha dicho lo que era constitucional y lo que no. Si no hubiera modificado el TC ese Estatuto, los líderes golpistas estarían siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyos magistrados hubiera nombrado un Parlament dirigido por los partidos independentistas", ha apostillado.

Tras asegurar que el "problema" de Cataluña se inicia cuando José Luis Rodríguez Zapatero le dice a Pasqual Maragall que el Congreso aprobará el Estatut que venga de Cataluña, Casado ha afirmado que el Estado no puede "negociar bilateralmente con una autonomía". "Sánchez va contra la Constitución", ha exclamado, para señalar que la Carta Magna es la "solución" al "problema" del independentismo.