El PNV acusa a PP y Cs de "blanquear" a Vox

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha acusado al PP y Ciudadanos de "blanquear a la ultraderecha", en alusión a Vox, y ha advertido que, si se recentraliza la Educación "salta todo por lo aires". Además, considera que "la jugada" de los Presupuestos Generales del Estado "se puede jugar todavía" y que, tras "el terremoto andaluz", es difícil que haya elecciones generales ahora.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que está "alucinando con lo que está pasando" en Andalucía, cuando Vox condiciona su apoyo a un Gobierno entre PP y Ciudadanos a que se sustituya la Ley de Violencia de Género.

"Ya sabemos lo que representan Vox y Santiago Abascal y lo que dicen, pero lo que es preocupante es que se le dé un marchamo de normalidad por parte de otros partidos. A eso el PP y Cs también están contribuyendo de una manera notable", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que las políticas para erradicar la violencia contra la mujer son "de consenso unánime" en el ámbito parlamentario y ha lamentado que "se cuestione por Vox, porque eso va a hacer ver ante la opinión pública que tiene un poder sobre el resto de los partidos". "Que el PP se raje porque necesita llegar al poder para disimular también el batacazo que ellos se pegaron también en Andalucía, que no fue solo el PSOE, me parece terrible", ha añadido.

Tras señalar que "la política es llegar a acuerdos", ha indicado que "hay determinados asuntos que definen la posición de un partido político y que son innegociables". "Creo que, con esta política del PP, se están legitimando cuestiones básicas en una democracia occidental", ha manifestado.

Aitor Esteban ha explicado que "ese cuestionamiento de determinados principios y ese dar naturalidad a una auténtica derechona, es peligrosísimo". "Y Ciudadanos está jugando a lo mismo. Se han ido los tres a la derecha y a un lenguaje que uno lo ha visto en los últimos meses cada vez más en el ámbito parlamentario, pero que me temo que va a ser la dinámica de este año, que es no buscar puntos de encuentro, sino confrontación, decir la más gorda e intentar reagrupar a los tuyos, pero no a favor de algo, sino 'en contra de'. A mí me parece muy peligroso", ha advertido.

A su juicio, "puede que en algunos lugares les pueda funcionar o en momentos muy específicos", pero a él le parece que el PP "se está condenando electoralmente y a futuro siguiendo ese camino".

BLANQUEAR A VOX

Esteban cree que tanto el PP como Cs "están blanqueando a la ultraderecha". "Están haciendo el mismo juego. Ambos partidos estarían en una minoría en Andalucía. Estarán pensando en gobernar apoyándose en los votos de Vox también y, para eso, se necesita una continuidad", ha apuntado.

En todo caso, cree que en ambas formaciones hay sectores "que se identifican con el discurso del partido de Abascal". "Creo que es un error, se está abandonando un espacio. El centro español no existe, no sé si lo ocupará el PSOE a futuro, pero hoy en día está absolutamente huérfano. Y eso se ha hecho voluntaria y conscientemente. Es lo que decidieron en el último congreso los afiliados del PP y así lo están llevando a cabo Casado y Teodoro García Egea, que también pinta mucho en estas políticas", ha indicado.

El portavoz del PNV en el Congreso ha señalado que los consensos en protección de la mujer "son intocables" y ha recordado "todo lo que ha costado llegar a esos consensos porque había ciertos inmovilismos". "Ahora no se pueden echar por la borda y blanquear las estadísticas y la realidad del día a día. ¿A dónde nos va a llevar?. Me parece un retroceso fundamental en términos de libertades y de igualdad", ha explicado.

Sobre al PP vasco, cree que tiene "un cacao interno de mucho cuidado" y que "no se diferencia" mucho como refleja "el fichaje de Couceiro (Yolanda)" por los populares de Bizkaia. "Da señales de que van por la misma línea. No sé si otras gentes, como por ejemplo, Alfonso Alonso, se sienten cómodos con todo esto", ha apuntado.

En su opinión, le extrañaría que le guste a Alonso, que apoyó como candidata para la presidencia del partido a Soraya Sáenz de Santamaría, "que representaba una línea diferente".

INDEPENDENTISTAS CATALANES

En cuanto al hecho de que el PP asegure que, si Pedro Sánchez puede pactar con los independentistas catalanes y los vascos, ellos también pueden hacerlo con Vox para establecer alternativas, Aitor Esteban ha explicado que ERC y PdeCAT serán "independentistas, pero esto es perfectamente legítimo, y no ponen en cuestión los pilares ni los principios básicos de una democracia occidental", sino que, "al contrario, apuestan por ella".

"Que a nosotros, como PNV, se nos quiera comparar (con Vox) es de risa. Nuestra trayectoria histórica nos avala en la defensa de las libertades y en contra de dictaduras y de todos los movimientos totalitarios, me da igual el color de la derecha que el de la izquierda. Me parece absolutamente ridículo", ha apuntado.

Esteban ha explicado que PP y Cs "son muy aficionados" a las 'fake news'. "Acusar a Pedro Sánchez de tener acuerdos con los independentistas catalanes, no es cierto. No hay acuerdos en este sentido. Han llegado a decir algo tan burdo como que la estrategia independentista catalana se dirigía desde Moncloa", ha subrayado.

A su juicio, se lanzan continuos mensajes "cortos, burdos y mentirosos", que, al final, "van calando". "Para esto, Casado y Rivera son absolutamente descarados", ha asegurado.

CENTRALIZACIÓN

El portavoz del PNV en el Congreso ha advertido de que, "si se recentraliza la educación, salta todo por los aires". "Hasta ahí podíamos llegar. Si tienen un problema en materia de Educación, que no creo, será porque, allá por la década de los 90, se les ocurrió al PP y al PSOE extender la competencia de Educación a todas las comunidades autónomas, cosa que hasta entonces solo lo teníamos algunas porque la habíamos reclamado desde un principio, como Euskadi", ha añadido.

Por ello, ha señalado que, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, "ni se les ocurra tocarlo". "Aquí lo que tiene que haber es una alternativa de alguien que tenga muy claro que tiene que haber una defensa de la autonomía, del autogobierno y del bienestar de los Ciudadanos vascos, y eso no pasa por un partido estatal", ha manifestado.

Sobre la posibilidad de crear unas determinadas mayorías, ha explicado que, a futuro, ya se verá qué pasa. "Hoy por hoy es verdad que pelota está en el alero catalán", ha señalado.

Tras recordar los últimos mensajes de Gabriel Rufián o de Oriol Junqueras, ha apuntado que, "cuando se hacen movimientos políticos, hay que mirar hacia dónde van a llevar la situación, no dos metros más adelante, sino 200 metros y, si puedes, dos kilómetros más adelante".

PGE

Esteban ha considerado "improbable" que, "después del terremoto andaluz", vaya a haber unas generales ahora ni coincidan con las municipales "porque sería poner todos los huevos en una misma cesta y sería un auténtico galimatías para la ciudadanía". No obstante, cree que, "si no hay PGE, va a ser mucho más difícil que pueda continuar Sánchez".

En todo caso, ha dicho que, si hubiera comicios en el segundo semestre de este año, seguramente "la expresión del votante sería diferente de la que se ha visto en las andaluzas". A su juicio, "la partida de los Presupuesto se puede jugar todavía".

Por último, ha considerado que "nadie está libre de extremismos", Euskadi tampoco. "De extremismos sabemos un ratito en esta tierra también", ha indicado, para señalar que, para evitarlo, hay que tratar de "tejer acuerdos entre partidos políticos", sin "salirse de principios básicos y fundamentales de una democracia parlamentaria".