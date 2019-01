Cientos de personas se concentran contra la libertad de la "Manada"

Cientos de personas se han concentrado esta tarde en calle Príncipe de Vigo para mostrar su repulsa ante la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad a los cinco miembros de "La Manada" a pesar de la condena a un mínimo de nueve años de prisión por abuso sexual.



Una concentración organizada por el colectivo "Feminismo Unitario Vigo" que exige, entre otras cosas, "una justicia sin machismos".



Las mujeres y hombres que estuvieron concentrados desde las 20:00 horas de hoy no dejaron de lanzar consignas en defensa de la agredida y de todas las mujeres en general.



"Yo sí te creo", "Ninguna agresión sin respuesta", "Si es machista, no es justicia" "No es no" o "Jueces machistas fuera del juzgado" fueron algunos de los mensajes que se pudieron escuchar esta tarde en Vigo contra de esta decisión judicial y contra la violencia machista.



Los asistentes también tuvieron tiempo para acordarse de la mujer de 26 años asesinada este pasado miércoles en Laredo (Cantabria), la primera víctima de la violencia machista en este 2019.