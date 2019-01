Bosquet: el Pacto PP y Cs de violencia machista no variará

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha asegurado hoy que en relación con la violencia de género "no se puede dar ni un paso atrás", por lo que se ha mostrado convencida de que el acuerdo entre PP y Ciudadanos en esta materia "no va a variar".



Bosquet ha señalado que, aunque ahora no debe pronunciarse sobre acuerdos entre fuerzas políticas porque no es su "papel", ella trabajó personalmente en el punto 84 del acuerdo programático, que incluye dotación presupuestaria para medidas de protección a las víctimas de la violencia machista y que Vox rechaza para apoyar un posible Ejecutivo de PP y Ciudadanos.



"Ese punto está ahí, y lo está porque es importante: adoptar las medidas y recursos necesarios para darle virtualidad real tanto al Pacto nacional contra la violencia de género como a la Ley que se aprobó en Andalucía la legislatura pasada", ha zanjado la presidenta del Parlamento.



Tras conocerse que el PP ofrecerá hoy a Vox ampliar las ayudas a todas las víctimas de violencia familiar sea cual sea su sexo una vez que haya Gobierno, Bosquet ha declinado pronunciarse sobre lo que haga cada fuerza política, pero ha defendido que hay temas "en los que no cabe dar pasos hacia atrás".



"Existen otros tipos de violencia que también tienen que tener amparo, pero que la violencia de género existe y está ahí es indudable, y negarlo es no darse cuenta de lo que es la realidad", ha asegurado la presidenta de la Cámara andaluza.



Ha recordado que esta semana ya se ha producido el primer caso de violencia de género en España, por lo que ha insistido en que "en materia de adquisición de derechos, y más en un tema tan delicado, no caben pasos hacia atrás".



"Sí pueden darse pasos hacia adelante, puede quizá ampliarse, sí puede reformarse siempre para mejorarla, pero no para dar marcha atrás", ha opinado sobre la legislación actual en esta materia.