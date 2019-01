Economía revisará la previsión de PIB para 2019

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha avanzado hoy que revisará la previsión de crecimiento del PIB para 2019, estimada actualmente en un alza del 2,3 % y ha señalado que el empleo crece a "buen ritmo" y los datos de creación de puestos de trabajo en 2018 son "muy positivos".



Calviño ha hecho una lectura "muy positiva" de la creación de empleo en 2018 así como de la reducción del número de desempleados en 210.484 personas, aunque ha afirmado, no obstante, que la cifra total de parados en 3.202.297 en 2018 sigue siendo demasiado alta.



Ha incidido en que "el gran número de incertidumbres", sobre todo en el ámbito internacional, hacen difícil anticipar la evolución de la economía española en 2019, que "será un año lleno de retos" y ha avanzado que el ministerio actualizará la previsión de crecimiento del PIB para el próximo año.



Mientras ha mantenido la estimación de alza del PIB para 2018 en el 2,6 % ha afirmado que para el próximo año "estos días estamos terminando los cálculos, sobre todo a la luz de los datos del último trimestre de 2018".



Calviño no ha desvelado si la nueva previsión para 2019 será al alza o a la baja pero, en todo caso, ha apuntado que "seguimos previendo tasas de crecimiento superiores a las de los países de nuestro entorno".



Ha incidido en que el crecimiento económico se hace "más maduro" y ha negado que España esté en los prolegómenos de otra recesión al afirmar que "ninguna organización internacional habla de recesión".



"Estamos en una moderación del crecimiento pero con una situación positiva para encarar retos", ha dicho en relación a las incertidumbres que plantea el brexit del Reino Unido, a las tensiones comerciales entre EEUU y China o al precio del petróleo.



La ministra ha recalcado España ha cerrado 2018 con una confianza en los mercados "importante" pero ha recordado que si EEUU y China recrudecen su guerra comercial "no hay nadie que pueda librarse" e incidirá en los inversores internacionales y también en España.



Por otra parte, se ha mostrado optimista y a la vez prudente respecto a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y ha dicho que está convencida de que unas cuentas públicas que mantienen una disciplina fiscal (objetivo de déficit del 1,3 % del PIB para 2019) y conjugan políticas sociales "dan estabilidad".



Calviño ha restado importancia al rechazo del Senado a la senda de déficit público propuesta por el Gobierno en el 1,8 % para el próximo año y ha insistido en que esta posibilidad ya fue un escenario que ya plantearon a la Comisión Europea.