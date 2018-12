Torra anima a los catalanes a "sublevarse ante la injusticia"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado hoy a la "unidad de los demócratas" para conseguir en 2019 "el mandado democrático de libertad", y ha pedido al Gobierno español "voluntad de encarar un diálogo creíble, sincero y valiente" que posibilite "una solución democrática y política".



En el primer mensaje institucional que realiza como presidente de la Generalitat con motivo de final de año, Torra ha afirmado que 2019 "tiene que servir para realizar el mandato democrático de libertad, para sublevarse ante la injusticia y para hacer caer los muros de la opresión".



También ha anunciado que, en la primera reunión del gobierno catalán que tendrá lugar en 2019, se pondrá en marcha la tramitación legislativa para dar efectividad a las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC) en anteriores legislaturas.



Sobre la apelación que ha hecho a la "unidad de los demócratas", ha precisado que este es uno de los grandes consensos que pide el 80 por ciento de la sociedad catalana, y que debe permitir a los catalanes "ser más fuertes".



"Ante los envites que nos hacen recular muchos años en la consolidación democrática, -ha indicado Torra- hace falta que los demócratas nos presentemos unidos y solidarios en defensa de un bien común como son los derechos civiles, sociales y políticos de todos".



Dicha unidad, ha añadido el presidente de la Generalitat, "también tiene que servir para aislar y denunciar a la extrema derecha y al fascismo", como hacen "todas las democracias europeas".



Desde el salón Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat, que es donde se ha grabado el mensaje televisivo, Quim Torra ha defendido que el Govern no dejará "de insistir en el diálogo, la negociación y la necesaria mediación internacional" para resolver el conflicto catalán.



"Hace falta que el Estado tenga voluntad de encarar un diálogo creíble, sincero y valiente" que posibilite "una solución democrática y política", ha reclamado el presidente catalán, que prevé que 2019 sea un año "de desafíos mayúsculos", pero también de oportunidad "para poner a prueba la confianza, la solidaridad y la fraternidad que nos tenemos a nosotros mismos".



El presidente de la Generalitat se ha mostrado confiado, en todo caso, en que "el pueblo de Cataluña sabrá encarar un año que será decisivo para todos, porque sabemos cómo hacerlo, con la determinación del 1 de octubre (de 2017) y la fuerza colectiva de dignidad del 3 de octubre" (del mismo año).



Ha matizado, sin embargo, que esta determinación tiene que ir acompañada "de las banderas que siempre nos han representado en el mundo: democracia, justicia y no violencia", y, ante el inminente inicio del juicio a los líderes independentistas, Torra ha insistido en su inocencia y ha pedido a los ciudadanos "redoblar tiempos y esfuerzos para tomar de nuevo la iniciativa".



"Sólo la libertad colectiva será la fuente de su libertad personal", ha apuntado, antes de pedir a las diversas fuerzas soberanistas "dejar atrás las desconfianzas, las diferencias que nos puedan separar" y permitir que "la generosidad vuelva a ser el vehículo de nuestra expresión colectiva".



Al hacer balance del año 2018, el presidente catalán se ha referido a "los buenos datos económicos", y ha defendido la necesidad de "hacer un país mejor, que no excluya a nadie, que haga del derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo, a la igualdad de oportunidades, a la sostenibilidad y al medio ambiente, la razón de ser de cada decisión política".



"El motor de cambio republicano de nuestra sociedad son los derechos sociales de todos", ha subrayado el presidente Quim Torra, que ha finalizado su mensaje proclamando: "Los catalanes seremos aquello que queramos ser, pero el futuro lo tenemos que construir desde hoy", por lo que "estamos preparados para el año de la libertad, que ya se acerca".