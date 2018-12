Casado insiste en mantener y ampliar la prisión permanente revisable

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que es "una irresponsabilidad" plantear la derogación de la prisión permanenterevisable, una pena que responde al "clamor social de medidas que prevengan crímenes atroces" como los de Laura Luelmo o Diana Quer.



En su intervención en el acto de presentación de candidatos para las elecciones del próximo mes de mayo, Casado ha recordado que hace un año apareció en Galicia el cadáver de la joven Diana Quer y que el asesino confeso de la profesora Laura Luelmo pidió que no le dejaran salir de la cárcel.



"Tanto la familia de Diana, como padres y madres de víctimas de delitos execrables, nos piden que mantengamos la prisión permanente revisable que aprobó el PP en solitario y que quieren derogar todos los demás partidos", ha subrayado.



Casado ha asegurado que este tipo de pena está en vigor "en algunos de los países más desarrollados de nuestro entorno y es plenamente proporcional" y no se trata de "un ojo por ojo, sólo justicia".



El dirigente popular también ha recordado a la joven Marta del Castillo, cuyo cuerpo aún no ha sido recuperado diez años después de su muerte, y ha pedido que su partido pedirán que se amplíen los supuestos de la prisión permanente revisable para incluir la de "asesinato con ocultación de cadáver, por ejemplo".



Frente a esta posición del PP, "la izquierda dice que hay que poner más protección a las mujeres", ha señalado Casado, quien se ha preguntado si se trata de que "salgan escoltadas a cenar, que no lleguen tarde a casa".



Así, frente a quienes piensan que "es un problema de mujeres", su partido mantiene que es "es de delincuentes y víctimas, de gente que nunca debe de morir y de gente que nunca debe salir de la cárcel hasta que esté reinsertado".