Muere Elfo, primer lince nacido de una hembra en cautividad en Doñana

Técnicos del programa de cría en cautividad del lince ibérico han sacrificado a Elfo, un ejemplar de diez años de edad que padecía una grave enfermedad renal, que fue el primer lince nacido de una hembra en cautividad en Doñana, llamada Brisa.



Fuentes del programa de cría han informado de que la enfermedad le fue detectada en fase II en su último chequeo sanitario en noviembre de 2016 tras dar los primeros síntomas en 2009, además de que había presentado epilepsia idiopática infantil, que al ser de carácter genético le habían retirado del stock de animales reproductores.



Por este motivo, no ha dejado descendencia en el programa de conservación del lince ibérico, aunque a pesar de estas patologías, gracias a los cuidados veterinarios recibidos durante todos estos años, Elfo ha gozado de una buena vida en el programa, siendo uno de los animales más sociales con los cuidadores del centro de cría.



Hace semanas en el centro Zarza de Granadilla Elfo empezó a mostrarse cada vez más apático, no comiendo de manera regular y presentando algunos vómitos, y el 29 de noviembre se le realizó un chequeo sanitario completo bajo anestesia en el que se descubrió el avanzado estado de la enfermedad renal.



Así, se llevó a cabo un tratamiento paliativo de los síntomas que presentaba (vómitos, náuseas, anorexia) por si conseguía remontar levemente, pero el 24 de diciembre se le practicó la eutanasia, ya que había comenzado a no responder al tratamiento, disminuyendo considerablemente su calidad de vida.



Elfo formó parte de los éxitos del programa de cría en cautividad de 2008, en un año en el que nacieron 16 cachorros, de los que sobreviveron 13, un éxito que duplicaba los seis nacidos en 2007.



Su madre nació en 2005 en el Acebuche de Doñana, centro pionero en el programa de cría.



El cadáver de Elfo fue trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de Málaga, de la Junta de Andalucía, para que se le practique la necropsia.