Cs insiste en que no habrá tripartito en Andalucía

El responsable del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha insistido hoy en que su partido sólo hace pactos "con el centralismo y el constitucionalismo" y ha asegurado que en Andalucía "no habrá tripartito", en referencia a una supuesta incorporación de Vox al acuerdo entre PP y Cs.



En declaraciones a los medios para analizar la actualidad política, Gutiérrez ha reprochado al PSOE que no se haya sumado a este pacto, algo que ha atribuido al hecho de que los socialistas "no quieren estar en ningún acuerdo que signifique centro político, sólo quieren estar en los extremos y pactar con Torra y con Otegi. Eso es lo que le gusta a Sánchez".



El secretario general del grupo parlamentario ha reiterado que su partido se caracteriza por pactar y llegar a consensos, en Andalucía y en otros territorios, pero "siempre desde el centralismo, y con políticas que supongan mejoras para los ciudadanos".



Respecto al pacto en Andalucía, Gutiérrez ha comentado que el acuerdo se basa en 90 medidas "que todavía no hemos formalizado y que seguimos profundizando" y ha subrayado que el acuerdo se ha traducido en algo "histórico" como el hecho de que Cs presida por primera vez un parlamento autonómico.



Gutiérrez también se ha referido a la foto de la líder del PSE, Idoia Mendía, con el de EH Bildu, Arnaldo Otegi, publicada por un medio de comunicación, y ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha visto ninguna polémica en esta foto, "quiere blanquear a Otegi y resituarle como un político normal cuando es el líder de una banda terrorista".



Además, ha acusado a Sánchez de "engañar" a los españoles "dando al Gobierno vasco la política penitenciaria y la gestión de las prisiones", en un año, ha dicho, "en que más homenajes a etarras se han producido, hasta 200 según las asociaciones de víctimas del terrorismo".



El responsable del grupo parlamentario también ha reprochado a Sánchez que haya dado la política territorial al presidente catalán, Quim Torra, "y no haya sido capaz de trasladar a los españoles las 21 exigencias" que este le ha presentado en la reunión de Barcelona.



"No engaña y nos miente" ha reiterado Gutiérrez que ha añadido a los reproches que el Gobierno socialista haya "entregado" a Podemos la política económica, "y no haya anunciado que va a subir ocho impuestos para volver a asfixiar a la clase media y trabajadora".



Por todo ello, Ciudadanos ha exigido a Sánchez que convoque elecciones este año y ha recordado que cuando a los españoles les abren las urnas "dan la espalda al Gobierno socialista", como han hecho en Andalucía "tras 37 años de clientelismo político".



Gutiérrez ha ofrecido su partido como el más capacitado para "regenerar" la vida política, "desde los consensos constitucionalistas, que han hecho posible que España, en 40 años, sea un país próspero y a la cabeza de Europa".