El año 2018 en España de la A a la Z

La moción de censura, las elecciones andaluzas o las grabaciones del comisario Villarejo son tres de las noticias más destacadas de este año que acaba y que ha dejado tras de sí muchos otros titulares, resumidos de la A a la Z:



A de ANDALUCÍA.- España solo ha vivido este año una convocatoria electoral. Pero qué convocatoria. La suma de PP, Ciudadanos y Vox va a llevar al primer gobierno de la derecha en esta comunidad gobernada durante 36 años por los socialistas.



Por el momento ya se ha constituido el Parlamento y ahora queda la investidura, que hará presidente, previsiblemente, al popular Juanma Moreno.



A cinco meses de las municipales, autonómicas y europeas, y con las generales en la mente de todos, España entera mira a Andalucía preguntándose si será el espejo de lo que puede ocurrir en otras regiones y en el territorio nacional en el futuro.



B de BÚNKER.- Tras perder el Gobierno, el PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para intensificar su oposición, y ha hecho de esta Cámara su búnker de resistencia contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que obligó a comparecer hace solo unos días.



Y ha hecho también del Senado escenario de su estrategia de desgaste con la comisión de financiación de partidos, donde los populares han obligado a comparecer, entre otros, a Susana Díaz y a Pablo Iglesias.



C de CONSTITUCIÓN.- Su cuarenta cumpleaños ha estado rodeado de fastos, sobre todo el principal, que reunió a dos reyes en el Congreso por primer vez desde 1902.



Solo un partido, el PP, cree que el tiempo no pasa por ella y rechaza reformarla para evitar debates que considera innecesarios, sobre todo el territorial.



Pero los demás siguen apostando por cambiar la Carta Magna en numerosos aspectos, y el Gobierno ya está promoviendo dos importantes modificaciones, una para limitar los aforamientos y otra para retirar del texto el término "disminuido".



D de DIÉSEL.- El anuncio del Gobierno de impedir la matriculación y venta de los coches de diésel y gasolina a partir de 2040 ha convulsionado el sector del automóvil, que ya vivía un año aciago con descensos de ventas, y ha generado un intenso debate público sobre la contaminación, en un año en el que ciudades como Madrid Barcelona se han puesto las pilas con planes para limitar el tráfico.



E de EDUCACIÓN.- 2018 ha sido el año en el que ha fracasado un nuevo intento de llegar a un Pacto Educativo; tras 18 meses de trabajos el PSOE se levantó de la mesa en marzo alegando que el PP no garantizaba un gasto del 5% del PIB para este área.



Tras el cambio de Gobierno, la nueva ministra del ramo, Isabel Celaá, ha puesto en marcha una reforma educativa con la que busca derogar la Lomce y con la que quiere quitar peso a la religión y a la enseñanza concertada.



F de FRANCO.- La exhumación y retirada del Valle de los Caídos de los restos del dictador fue uno de los primeros compromisos que adquirió Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa, aunque aún tiene que materializarse.



Para blindar su decisión, el Consejo de Ministros aprobó en agosto un real decreto que en septiembre convalidó el Congreso con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios salvo la abstención del PP y Ciudadanos.



Los siete nietos del dictador -que propusieron que sea trasladado a la Cripta de la catedral de la Almudena- se han ido oponiendo a cada paso administrativo que ha dado el Gobierno para proceder a la exhumación, pendiente aún de la decisión sobre dónde será enterrado.



G de GÜRTEL.- El 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del macrojuicio a la primera etapa de la trama Gürtel que condenaba a antiguos cargos del PP, daba por probada la caja B del partido y ponía en cuestión la credibilidad del testimonio de Mariano Rajoy.



Una sentencia que desató un vendaval político sin precedentes en la democracia: ocho días después el Gobierno de Mariano Rajoy caía con la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.



H de HIPOTECAS.- Los cambios de opinión del Tribunal Supremo acerca de si era el banco o el cliente quien debía pagar el impuesto de las hipotecas hicieron mella en las cotizaciones bursátiles y en la credibilidad del Poder Judicial, y dieron lugar a una nueva Ley Hipotecaria con más garantías para los hipotecados y menores costes. Ahora depende de los bancos no trasladar al cliente por otras vías parte de los impuestos que asumen.



I de INMIGRACIÓN.- Desde la acogida del Aquarius con 629 inmigrantes a bordo, el Gobierno ha llevado a cabo una política migratoria que considera más humanitaria y con la que ha buscado un mayor compromiso de toda la UE. La derecha le acusa de haber provocado un efecto llamada mientras sus socios, por contra, le reprochan mantener las concertinas o las devoluciones masivas.



España se ha convertido en el principal país receptor de migración en el Mediterráneo. La llegada de inmigrantes en pateras casi se triplica hasta noviembre: 52.795 frente a los 19.924 del mismo periodo del 2017.



J de JUSTICIA.- Éste ha sido un año negro para la imagen del tercer poder del Estado, culminado por un bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial al renunciar el magistrado del Supremo Manuel Marchena a presidirlo, tal y como habían pactado el PP y el PSOE.



Un wasap del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía el acuerdo porque permitiría "controlar desde detrás" la sala segunda del Tribunal Supremo causó la renuncia de Marchena, dinamitó el pacto y abocó al CGPJ a una situación de interinidad para la que no se atisba solución en próximas fechas.



K de KELLYS.- Cuando Mariano Rajoy las recibió, lograron la visibilidad que buscaban, pero siguen luchando por sus derechos y tratando de mejorar sus todavía precarias condiciones laborales. Son las camareras de piso, las 'kellys', un ejemplo de lucha pero que aún esperan medidas concretas que cambien su situación.



L de LAURA.- Si el año empezaba con la conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Diana Quer, acaba con otro crimen que también ha tenido en vilo al país, el asesinato en El Campillo (Huelva) de la joven de 26 años Laura Luelmo, que encontró la muerte pocos días después de trasladarse a esa localidad desde Zamora para ocupar un puesto de maestra.



M de MUJER.- El histórico 8M, las protestas contra la sentencia de la Manada, las kellys, un Gobierno mayoritariamente femenino, el arranque de la cuarta ola del feminismo... Las mujeres en España han alzado la voz y tomado la calle en 2018, el año en el que autoproclamarse feminista se convirtió en motivo de orgullo y en el que el "No es No" se ha gritado más fuerte que nunca.



N de NIÑO (Gabriel).- El asesinato del niño de ocho años Gabriel Cruz convulsionó a todo el país tras trece días de angustiosa búsqueda, y despertó una ola de empatía y solidaridad, mientras se reabría, de nuevo, el debate sobre la prisión permanente revisable, que sigue en vigor.



Contiene la Ñ, ESPAÑA.- Un año más España sigue a vueltas con la idea de España... Y si depende de los partidos no hay combinación posible entre la "gran nación" española que reivindica el PP, la España "autonomista y europeísta" que quiere Ciudadanos, el modelo federal del PSOE, la 'república' que propugna Podemos y el reconocimiento a la autodeterminación que exigen los independentistas.



O de ORDESA.- La obra de Manuel Vilas ha sido uno de los libros de un año cultural marcado por el fenómeno Rosalía, que ha abierto las puertas del flamenco al mundo con un estilo que no convence a los más puristas pero sí al mercado nacional e internacional de la música. Y un año en el que, hasta última hora, la cultura ha vuelto a ser la gran ausente en la agenda política.



P de PABLO. ¿Iglesias? No, hay un nuevo Pablo en la escena política, y es Casado. Elegido sucesor de Mariano Rajoy el pasado 21 de julio, el nuevo líder del PP ha cambiado el discurso del partido, con una defensa "sin complejos" de los principios y valores "de siempre" y mensajes más duros con los que busca aglutinar todo el voto de la derecha.



Y en cuanto al otro Pablo, el líder de Podemos ha tenido un año trepidante, ha estrenado paternidad, afrontado graves crisis en su partido y presumido de influir más que nunca en el Gobierno con su acuerdo de presupuestos. No parece que confíe en su aprobación porque despide el 2018 preparado para un adelanto electoral y blindado por sus bases como candidato a La Moncloa.



Q de QUIM TORRA.- Investido en mayo, el presidente de la Generalitat ha seguido el ritmo marcado por su antecesor Carles Puigdemont, en un año en el que los políticos presos y prófugos se han convertido en la piedra angular de las reivindicaciones del independentismo, llegando incluso a condicionar la aprobación de los presupuestos y la gobernabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.



La celebración del Consejo de Ministros el 21 de diciembre en Barcelona ha abierto las puertas al diálogo entre Sánchez y Torra, pero el president dice que sigue esperando una respuesta del Estado a su propuesta de autodeterminación, que no tendrá un sí del Gobierno.



R de RAJOY.- La aprobación de los presupuestos parecía haberle dado el oxígeno que necesitaba, pero la sentencia de Gürtel le sentenció políticamente, y Mariano Rajoy perdía el Gobierno en una moción de censura.



Rajoy se ha ido con discreción a su puesto de registrador de la propiedad y no interviene en la vida pública, ni siquiera para hablar del PP o comentar las acciones de su sucesor, Pablo Casado.



Ya le habría gustado a él que su antecesor, José María Aznar -ahora reconciliado con el partido gracias al nuevo líder- hubiera hecho lo mismo.



S de SÁNCHEZ.- Y quién le iba a decir a Pedro Sánchez que en ésta que él llama su "segunda vida" -tras recuperar el liderazgo del PSOE- iba a llegar tan pronto a La Moncloa.



El primer presidente investido en una moción de censura presume de haber logrado en siete meses cambios que Rajoy no hizo en siete años, y casi ha dado ya más vueltas por el mundo que su predecesor.



Sánchez pone en valor su compromiso con las medidas progresistas mientras sufre las consecuencias de gobernar con un partido que solo tiene 84 escaños, y necesita constantemente el apoyo de Podemos y los partidos independentistas.



T de TELEVISIÓN.- El año 2018 ha sido uno de los más convulsos que se recuerdan en Radio Televisión Española (RTVE) por la difícil negociación parlamentaria en torno a la reforma para su renovación y para el concurso público por el que se elige al presidente.



Un concurso que está ya en su recta final mientras se mantiene como administradora provisional la periodista Rosa María Mateo. Sin duda Mateo pasará a la historia por su férrea defensa de la independencia del ente público y de su propia gestión.



U de UNIDAD.- Sólo ha habido una cuestión este año que ha logrado unir a todo el arco político: el acuerdo sobre las pensiones alcanzado en el Pacto de Toledo tras meses de protestas de los pensionistas, que junto a las mujeres han sido quienes más han alzado la voz en las calles este año.



V de VILLAREJO.- El excomisario de Policía, que se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año, es el centro de una trama de espionaje político y policial que ha puesto en jaque a la clase dirigente. Porque sus grabaciones han causado todo tipo de polémicas y estragos.



Se han publicado los audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que acusaba a Juan Carlos I de usarla como testaferro; de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el juez Baltasar Garzón, o de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que acabó dimitiendo.



Y se investiga la operación Kitchen, cuyas consecuencias son difíciles de anticipar, dado que se trata del uso del Ministerio del Interior y de fondos reservados en tiempos de Jorge Fernández Díaz, para espiar y robar documentos a Luis Bárcenas.



W de WATERPOLO: 2018 ha sido el año del deporte femenino que ha colocado a España en lo más alto con los títulos mundiales de campeonas como Carolina Marín en bádminton, Lydia Valentín en halterofilia, Sandra Sánchez en kárate, Ana Carrasco en motociclismo; el triunfo de la sub17 de fútbol en el mundial de su categoría, el bronce de la selección de baloncesto y, como no, el primer oro del waterpolo femenino en los Juegos del Mediterráneo.



Contiene la X, VOX.- Ni más ni menos que doce diputados. Así ha sido la entrada de Vox en las instituciones, con una representación en el Parlamento de Andalucía que ha dado a este partido la llave del gobierno de las derechas en esta comunidad.



Con la llegada de Vox a la arena política, la izquierda subraya la necesidad de frenar la irrupción de la ultraderecha mientras el PP rechaza demonizarlo al tiempo que endurece su mensaje para hacer frente a este nuevo competidor y más que posible aliado.



Y de YERNO.- El yerno de Juan Carlos I y cuñado de Felipe VI acabó, finalmente, en prisión.



Iñaki Urdangarín cumple condena en la cárcel de Brieva desde el pasado 18 de junio. Al final, el cuñado -antes yerno- del Rey ingresó en prisión y fueron muchos los que repitieron esos días que la justicia es igual para todos.



Como lo hicieron también cuando entraron en la cárcel otros personajes antes insignes como Rodrigo Rato.



Z de Zidane.- La que lió sin saberlo Zinedine Zidane cuando dejó el Real Madrid el 31 de mayo. La elección de Julen Lopetegui como su relevo en pleno Mundial de Rusia movió los cimientos del deporte rey. La Federación le destituyó como seleccionador, Lopetegui se fue a su nuevo club y España era eliminada por los anfitriones quince días después.



Cuatro meses después de su llegada al Madrid, Lopetegui fue también destituido por el club ante la falta de resultados.