Un Parlamento que hace Historia

El 27 de diciembre de 2018 ya forma parte de la historia de la autonomía andaluza. Por vez primera desde 1982, el PSOE no tiene el control de la mayoría parlamentaria en la Cámara autonómica. Desde junio de 1979, si se cuenta también el periodo preautonómico. Desde este jueves, la derecha suma más diputados que la izquierda en la Cámara legislativa andaluza. Algo inimaginable hasta hace bien poco.

El Parlamento de Andalucía para la XI Legislatura quedó este jueves constituido formalmente, en medio de una enorme expectación mediática. La presidenta de la mesa de edad, la diputada socialista Marisa Bustinduy, dedicó su saludo protocolario a recordar que el Parlamento es "la representación plural de una sociedad con múltiples y contradictorias ideas del bien", y advirtió que no hay que confundir al pueblo con "la mayoría". "Si el panel no aparece todo en verde, no podemos hablar del pueblo, sino sólo de la mayoría".

La mayoría la tienen el PP, Cs y Vox. 59 diputados frente a los 50 de los partidos de izquierda. Y esa mayoría se impuso en la elección de los miembros de la Mesa, que era lo que tocaba, tras la negativa del PSOE y de Adelante Andalucía a sumarse a una propuesta que garantizaba la presencia en el órgano de control de la Cámara, con voz y voto, de representantes de todos los grupos políticos.

La sesión se desarrolló según lo previsto. La mesa de edad estuvo presidida por Bustinduy, a la que escoltaron la diputada socialista por Huelva María Márquez y el Rafael Caracuel, diputado del PP por Jaén, por ser los parlamentarios más jóvenes.

La abogada almeriense Marta Bosquet, que encabezaba la lista de Ciudadanos por Almería en las pasadas elecciones andaluzas, fue elegida presidenta de la Cámara con los 59 votos de PP, Cs y Vox. Los 50 votos del PSOE y Adelante Andalucía fueron para la candidata que había sido propuesta por la coalición de Podemos e IU, la diputada Inmaculada Nieto.

Las estrategias llegaron en la elección de las tres vicepresidencias y las tres secretarías. Para las vicepresidencias, Vox no presentó candidato, pero prestó sus votos para elegir a la candidata del PP, la malagueña Esperanza Oña. Y el PP se dividió para votar a ésta (que obtuvo 34 votos) y al candidato de Cs, Julio Díaz (25 votos), diputado por Huelva. Los socialistas votaron a su candidata, la diputada por Granada María Teresa Jiménez Vílchez, que con 33 votos se convirtió en la vicepresidenta segunda de la Cámara.

La candidata de Adelante Andalucía, Ana María Naranjo Sánchez, diputada por Córdoba, sólo logró los 17 votos de los parlamentarios de la confluencia, por lo que se quedó fuera de la Mesa.

Quedaba aún por elegir a los tres secretarios que completaban los siete miembros de la Mesa del Parlamento. Fue Cs, que ya tenía la Presidencia de la Cámara y una vicepresidencia, quien no presentó esta vez candidato. Los diputados del partido de Juan Marín dieron su apoyo al candidato del PP, Manuel Andrés González Rivera, diputado por Huelva, que logró 30 apoyos parlamentarios; los socialistas votaron por su candidata, la sevillana Verónica Pérez, y el PP se dividió entre su candidato y el de Vox, Manuel Gavira, parlamentario de Cádiz, que logró 29 votos.

El candidato de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada Gavira, con sólo los 17 votos de la confluencia también se quedó fuera. La propuesta de PP y Cs, a la que habían pedido que se sumaran Vox, PSOE y Adelante, sólo fue respaldada por los de Vox, cuyos 12 diputados se han convertido en actores principales del arranque de la XI Legislatura.

El PSOE y Adelante Andalucía rechazaron participar en un acuerdo en el que participara Vox. Cs estaba dispuesto a ceder la vicepresidencia a Adelante Andalucía. Pero no fue así.

Antonio Maíllo apeló al artículo 36 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, que establece que todos los grupos políticos del Parlamento deben estar representados en la Mesa. "Es escandaloso que un grupo parlamentario con 17 diputados y 600.000 votos esté excluido de la Mesa del Parlamento, en la que sí está un grupo con menos diputados, porque PP y Cs lo han apoyado", protestó Antonio Maíllo.

Tras consultar al Letrado Mayor, Marisa Bustinduy insistió en la legalidad del acuerdo, "con independencia de que la Mesa, ya constituida, tome otra decisión posteriormente".

El portavoz socialista, Mario Jiménez, se sumó a las protestas de Antonio Maíllo e insistió en que, a partir de que quedara proclamada la Mesa del Parlamento, ésta incurriría en un "incumplimiento flagrante del Reglamento de la Cámara", e instó a que, "de manera inmediata, hoy mismo si fuera posible”, la Mesa ajuste su composición a lo que estableció hace tres años una sentencia del TC.

Las alfombras de Vox

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, confía en que en la Junta "se levanten las alfombras y se abran las ventanas", y en que se hagan "muchos cambios" con el nuevo Gobierno que surja de las negociaciones entre PP y Ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas al término de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía, Serrano dijo que su partido y sus 12 diputados se toman la nueva legislatura "con calma y voluntad de cambio" y reiteró que no participarán en el futuro Gobierno. Sí quieren intervenir en "cuestiones programáticas", para que la investidura del nuevo presidente "se haga de la forma más correcta".

Díaz, "legitimada" para la investidura

El hasta ahora portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, insistió en que Susana Díaz, como candidata del "partido más votado, está legitimada absolutamente para presentarse a la investidura" a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Respecto a la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y a su presencia en la Mesa de la Cámara, de la que se ha quedado fuera Adelante Andalucía, Jiménez aseguró que "es la agresión más grave a nuestra autonomía desde el veto que la UCD intentó imponer, abrazado a la derecha heredera del franquismo, cuando intentó impedir que Andalucía accediera a la autonomía plena en equiparación a otros territorios de España".

Moreno y los nuevos "estilos"

El líder del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, aseguró tras la constitución del Parlamento que a partir de ahora habrá "otras políticas con otros políticos y otros estilos políticos".

Moreno dijo que "hoy es un día histórico porque comienza a andar la undécima legislatura, pero a diferencia de las otras diez, ésta arranca con un nuevo Gobierno después de diez legislaturas monopolizadas por el PSOE y por sus políticas".

El líder del PP-A recordó el resultado de las elecciones del 2 de diciembre que, a su juicio supone "la decisión mayoritaria de que haya un cambio político y un cambio de rumbo en Andalucía".

Marín: "El acuerdo es con el PP, no con Vox"

El líder de Ciudadanos, Juan Marín, insistió en que su formación "solamente" ha firmado un acuerdo programático y parlamentario con el PP al que, matizó, "se ha sumado Vox".

Marín señaló antes del pleno que este acuerdo ha sido firmado únicamente por Ciudadanos y por el PP, y que, después, Vox lo ha apoyado, un respaldo "que agradecemos", dijo.

Negó en varias ocasiones que la formación naranja haya suscrito acuerdo alguno con Vox e insistió en que el partido de Santiago Abascal lo que ha hecho es sumarse al acuerdo firmado anteriormente por PP y Cs, a lo que también estaban invitados el PSOE y Adelante Andalucía.