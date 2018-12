España ayudará a inmigrantes de Mali que regresen a su país

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido hoy en Mali a que España dará una ayuda económica a los inmigrantes malienses que quieran regresar a su país y les asesorará si quieren iniciar algún negocio.



Sánchez ha elegido Mali para hacer su primera visita como jefe del Ejecutivo a las tropas españolas en el exterior, y ha aprovechado el viaje para proponer al primer ministro del país, Soumeylou Boubèye Maïga, este programa de "retorno voluntario" de malienses afincados en España, que el gobernante ha aceptado.



Fuentes del Ejecutivo han cifrado esta ayuda en unos 400 euros por inmigrante dispuesto a volver a su país, a lo que habría que añadir el pasaje a Mali y, labores de asesoramiento en caso de que presenten algún proyecto de negocio.



España es el segundo país europeo, después de Francia, con la comunidad más grande de malienses, unos 55.000 según los datos que maneja el Ejecutivo, que insiste en que este programa de retorno no será en ningún caso forzoso.



El proyecto busca que los malienses entiendan que el retorno no tiene por qué ser negativo sino que puede convertirse en una oportunidad para iniciar una nueva vida.



Desde Moncloa esperan poner en marcha pronto este proyecto, a principios de año, en cuanto lo puedan concretar los departamentos de migraciones de ambos países.



Sánchez ha llegado a este acuerdo sobre inmigración con su homólogo maliense en la reunión en Bamako, donde antes se ha podido reunir con miembros del Destacamento Marfil, del Ejército del Aire, que da apoyo aéreo a las misiones francesas, aunque también colabora con las europeas y de la ONU. Tiene su base en Dakar, aunque hoy sus mandos se han trasladado a Bamako para reunirse con el presidente del Gobierno.



Desde que se puso en marcha su misión en 2013, el avión Hércules del Destacamento Marfil ha hecho más de 6.000 horas de vuelo en las que ha transportado 26.000 pasajeros y 4.300 toneladas de carga, el 30 % de las necesidades de Francia en la zona.



En Koulikoro, en su visita a esta base, Sánchez ha puesto en valor la labor del contingente militar español en Mali, que según ha subrayado está dando ya "sus frutos" no solo en la preparación de las fuerzas armadas sino también en la mejora de las condiciones de vida del país.



Ha subrayado la importancia estratégica de esta misión porque ayuda no solo a la estabilidad de la región sino a fortalecer la seguridad de España y de la UE, al estar haciendo frente a amenazas globales como el terrorismo, el tráfico ilegal de seres humanos y la delincuencia organizada.



También ha destacado la cooperación de las tropas en diversos proyectos con la sociedad civil. "Estáis sembrando esperanza en el futuro del país", les ha dicho.



Sánchez, que ha tenido un recuerdo para el soldado Antonio Carrero, miembro del contingente esta misión fallecido en un accidente de tráfico en mayo, ha cerrado su intervención pidiendo a los militares que vuelvan sanos y salvos a sus casas cuando acaben su labor en esta misión que, ha admitido, está lejos de finalizar.



Ha terminado brindando figuradamente por ellos, por España y "por el primer soldado, por el Rey".



España es el país que más efectivos aporta a la misión de la Unión Europea (EUTM Mali) en Koulikoro, con un despliegue de 254 militares en este momento.



La mayor parte de esta misión las conforman actualmente miembros de la Brigada de Infantería Galicia VII del Ejército de Tierra, más conocida como Brilat, y del Tercio de la Armada.



La misión EUTM Mali se puso en marcha en 2013 con el objetivo de asesorar, formar y adiestrar a las fuerzas armadas malienses.



De enero a noviembre de este año España tuvo por cuarta vez el mando de esta misión, que después cedió a Alemania.



En ese periodo, la misión aumentó la descentralización de la formación en las distintas regiones del área (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti, Gao y Tombuctú) y continuó con el apoyo a la fuerza conjunta G5 Sahel, con presencia de personal en los diferentes puestos de mando.



España participa en dieciséis misiones en el exterior con unos 3.000 militares y guardias civiles. Los contingentes más numerosos están en Líbano, con 620 cascos azules e Irak, con 575 efectivos.



En el marco de la OTAN participan en la defensa de los países bálticos y Turquía, y asesoran a as fuerzas de seguridad en Afganistán.



También está España en todas las misiones militares de la UE en el continente africano, con presencia en mali, República Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón, así como en las operaciones para impedir el tráfico ilegal de personas frente a las costas de Libia y la piratería en el océano Índico.