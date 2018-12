"Anecdótico" que el Gobierno ocultara propuesta de 21 puntos de Torra

La presidenta de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la ejecutiva del PSOE, Iratxe García, ha calificado de "anecdótico" de que el Gobierno de Pedro Sánchez no informara de que el catalán Quim Torra entregó a éste una propuesta de acuerdo con 21 puntos, entre ellos el de una comisión internacional de mediación.



"Esas son cuestiones más anecdóticas que lo que en realidad tenemos que tener en cuenta, y es que se ha producido un encuentro entre el Gobierno de España y el de una Comunidad como Cataluña para normalizar la situación de convivencia y de colaboración y cooperación que tiene que haber entre las distintas administraciones en nuestro país", ha señalado en RNE.



La dirigente socialista respondía así al hecho de que desde el pasado jueves ni el presidente Sánchez ni la vicepresidenta Carmen calvo ni la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, hayan mencionado la propuesta que ayer desveló éste que había entregado personalmente al presidente en la reunión que ambos mantuvieron en Barcelona.



Tras enmarcar la entrega de dicho documento en "algo normal" como es el "diálogo" y la "cooperación con un gobierno autonómico", la dirigente socialista ha rechazado las interpretaciones que hace la "derecha" para intentar "conseguir una preocupación en la sociedad española" y ha subrayado que "el derecho de autodeterminación no existe".



En esa línea, ha recalcado que de lo que se puede dialogar con el Gobierno de Cataluña es de establecer normas de convivencia y entendimiento, de cómo mejorar sus relaciones de cooperación y de una negociación del Estatut para acordar nuevos marcos de convivencia.



Ha señalado también que para el Gobierno de Sánchez "a día de hoy no se dan las condiciones para aplicar el artículo 155" y ha enviado un "mensaje de tranquilidad a (Emiliano García-)Page y (Javier) Lambán", los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Aragón, preocupados por el coste político para el PSOE de la política de diálogo con los independentistas.