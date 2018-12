El PNV pide al Rey reconocer a los vascos "como nación propia"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado, respecto a las palabras del Rey Felipe VI de que la Constitución española es el "mayor legado" para las nuevas generaciones, que "ése no es el mayor legado para las nuevas generaciones vascas". "El mayor legado para la nueva generación vasca sería que se reconociera a los vascos como una nación propia", ha asegurado.

Esteban ha comparecido esta mañana en Bilbao para valorar el discurso navideño del Rey, en el que no aprecia una predisposición a la modificación de la Constitución y tampoco un cambio de tono en el tema territorial. Además, ha señalado al Monarca que "si habla de integración, lo que habría que hacer es trabajar esa integración, porque hoy la Constitución no integra a todos".

En este sentido, ha destacado que esa integración que se consiguió en la Transición "no se dio por parte de todos", ya que el PNV no participó en la redacción de la Constitución ni en su apoyo. Además, ha considerado "llamativo" que el Rey no se pregunte "cómo es posible que el 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, faltaran cinco grupos políticos de los representados en la Cámara de los Diputados a esa celebración, gente que ha ido otros años anteriores y que ahora también muestra un desapego".

Según ha apuntado, "solo contando la fuerza y el apoyo popular de las fuerzas nacionalistas y vascas, es el 6,5% de la población del Estado. Esto si se suma a otras fuerzas que no fueron, como Compromís, o a la gente que puede estar en el entorno de Podemos y que siente una desafección hacia esa Constitución, puede ser todavía mayor".

REGLAS QUE SON DE TODOS

Respecto a la afirmación del Monarca de que "las reglas que son de todos deben respetarse por todos", que ha recibido los apoyos del líder del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, el dirigente nacionalista ha manifestado que "tanto que mencionan la Constitución, ¿por qué no mencionan el cumplimiento del Estatuto de autonomía?, una norma refrendada".

"Cuando hay grupos políticos, el propio Casado y Rivera que están hablando de recentralizar educación, sanidad, o el propio Casado dijo el otro día que nunca se llevará a cabo la transferencia de prisiones, cuando es algo que aparece de manera clara en el Estatuto de autonomía, se trata de una llamada de manera clara a no respetar el ordenamiento jurídico y a respetar la ley", ha advertido, para calificar de "ironía" que el Rey diga que "las reglas que son de todos deben respetarse por todos". "Es una ironía que lo diga el Rey y es una ironía mayor que lo rubrique retuiteándolo Casado", ha añadido.

También se ha referido el diputado del PNV a los "cimientos sólidos de la España de hoy" destacados por el Monarca, para señalar que "no es muy apropiada" esta afirmación en este momento, cuando los servicios del Estado se dedican a "utilizar medios para ocultar pruebas a los propios jueces, todo lo que ha habido en el 'caso Kitchen', donde hay unos casos tan fragantes de corrupción en estructuras muy importantes del Estado".

"Cuando la Monarquía está siendo cuestionada más que nunca, cuando hay una crisis territorial evidente, una crisis del propio sistema de partidos, hablar de los cimientos de la España de hoy resulta llamativo y curioso", ha señalado.

MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

El dirigente jeltzale ha dicho no apreciar en las palabras de Rey una predisposición a la modificación de la Constitución y tampoco un cambio de tono en el tema territorial, desmarcándose del discurso que hizo el 3 de octubre de 2017, tras la consulta soberanista catalana.

"No ha hablado en absoluto de si la Monarquía puede servir como instrumento para integrar mejor, para ayudar a una representación mejor, a solucionar problemas territoriales...No se le ve al Rey una voluntad de que eso se pueda producir, de que haya necesidad de que se produzca y de que él pueda, en la medida en que representa una institución, servir para todo eso", ha reprochado.

Por ello, ha manifestado que la sensación que tiene es que el mensaje de Nochebuena del Monarca es "más de lo mismo", por el "aplauso" que le han dado Pablo Casado y Albert Rivera. "Si no, tenía que haber utilizado otras palabras", ha señalado.

OMISIONES

Por otro lado, ha llamado la atención sobre la omisión en el mensaje navideño del Rey de temas que "están ahí y a los que debería haber hincado el diente de manera directa, por ejemplo Cataluña". "Ni siquiera pronunció la palabra Cataluña, ya no digo Euskadi. Cataluña, que es un tema que está con una tensión política y social evidente, y que ni siquiera la mencionó", ha lamentado.

Del mismo modo, ha reprochado la ausencia en el discurso de otros temas que "están unidos a esta crisis de partidos, como es la aparición de partidos xenófobos o todo el tema de inmigración o convivencia".

"Es verdad que hizo una mención especial que no había hecho hasta ahora, como es la juventud, pero el contenido era un poco 'carta de Reyes Magos', un mensaje muy endulcorado. En definitiva y como resumen: 1.275 palabras y dos en euskera", ha dicho.