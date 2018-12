PSOE: Sin el apoyo de Vox, anuncios de PP y Cs es "papel mojado"

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha asegurado hoy que para que PP y Ciudadanos gobiernen en Andalucía necesitan el apoyo de la "extrema derecha" y que, por lo tanto, cualquier medida que anuncien es "papel mojado" si no cuentan con el respaldo de Vox.



En una rueda de prensa en Málaga el dirigente socialista ha explicado que la formación liderada por Santiago Abascal tendría "la llave del gobierno" para aprobar cualquier decreto ley, medida o los presupuestos en el Parlamento andaluz y que esto significa que "las políticas de extrema derecha serán las que marquen el gobierno".



En las medidas para la gobernabilidad de la Junta de Andalucía presentadas por PP y Cs, "no se habla ni de empleo, ni sanidad, ni dependencia; se está hablando de todo menos de lo importante para Andalucía, están repartiéndose sillones", ha dicho Conejo, quien ha calificado esta acción como un "brindis al sol" por parte de ambas formaciones.



Ha expresado que se trata de un "pacto de la vergüenza" en el que "la bajada masiva de impuestos en Andalucía se ha convertido en una subida masiva de los sueldos de cargos públicos".



En este sentido ha criticado que ambos partidos "están en contra de subir el Salario Mínimo Interprofesional pero a favor de incrementar en hasta un cincuenta por ciento los sueldos de cargos públicos al proponer la equiparación de los sueldos de la Junta de Andalucía a los del Gobierno de España".



Además, se ha referido al acuerdo como un "pacto de perdedores" ya que ambas formaciones siempre habían defendido en campaña electoral que tenía que gobernar la lista más votada.



"Ahora, aquellos que han perdido las elecciones, se quieren poner de acuerdo y se olvidan de su palabra y están dispuestos a poner el futuro gobierno en manos de Vox", ha explicado Conejo, que ha advertido que "los andaluces no votaron eso, ni tampoco que el partido de la Gürtel y de los recortes alcance el gobierno de la Junta de Andalucía".