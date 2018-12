Abascal confirma el comienzo de las negociaciones entre Vox y el PP-A

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado que Vox comenzará hoy las negociaciones con el PP-A para abordar la composición de la Mesa del Parlamento y la investidura del próximo presidente del Gobierno andaluz que saldrá del acuerdo que negocian los populares y Ciudadanos (Cs).



"Ciudadanos parece que está llegando a un acuerdo de Gobierno con el PP y espera que le apoyemos sin que ni siquiera nos llame. Nuestra intención es estar en la Mesa del Parlamento y hoy comenzaremos a negociar", ha sostenido Abascal en una entrevista en esRadio.



Fuentes de este partido han señalado a Efe que desconocen el lugar en el que se desarrollarán las negociaciones y qué dirigentes participarán en las mismas, pero han descartado que en ellas estén presentes los líderes andaluces del PP, Juanma Moreno, y de Vox, Francisco Serrano.



No obstante, las fuentes han insistido en que para una "renovación y cambio efectivo" en Andalucía tras 36 años de gobiernos socialistas es "necesario" un acuerdo entre los partidos de centro-derecha para conformar la Mesa del Parlamento, que será constituida el próximo 27 de diciembre.



Vox "no esta interesado" en formar parte del futuro gobierno andaluz, pero si dispuesto a facilitar la investidura del próximo presidente de la Junta, han añadido las fuentes.



El anuncio se produce cuando el PP y Ciudadanos ultiman su acuerdo programático en Andalucía, que tendrá más de ochenta puntos, y prevén cerrarlo en las próximas jornadas, cuando concreten los puntos más complicados, que tienen que ver con los aforamientos y con cuándo se produce la dimisión por corrupción política.



Mientras el PP no ha ocultado su intención de dialogar con Vox para buscar un acuerdos sobre la Mesa del Parlamento, la formación naranja ha mostrado sus reticencias y prefiere que el PSOE permita y no bloquee su constitución.



En la entrevista en esRadio, el dirigente nacional de Vox ha expresado su preocupación por el "flirteo" de Ciudadanos con el PSOE, y ha aseverado: "Con lo que han llevado el golpe de Estado separatista a la Moncloa no hay nada que hablar".



Según su análisis, su partido ha conseguido en Andalucía que "otros partidos políticos utilizasen la bandera nacional" y ha resumido el éxito de Vox (12 escaños) en los comicios autonómicos en que "hay ciertos mensajes sobre el mundo rural, la caza, el feminismo supremacista y la inmigración, que han determinado el voto".



El presidente de VOX ha instado, por otra parte, al "desmontaje de Canal Sur, de la que ha dicho que "hay posibilidades de convertirlo en algo menos gravoso" y que "se puede quedar el programa de los toros y de Juan y Medio".



También se ha referido a sus propuestas de "cambio", entre las que ha citado la supresión del Impuesto de Sucesiones, la rebaja del tramo del IRPF y la derogación de la ley de memoria histórica y de las leyes de género.