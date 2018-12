ERC apoya la senda de déficit para "poner lubricante en rodamientos"

El diputado de ERC Joan Tardá ha dicho hoy en el Congreso que su partido votará a favor de la senda de déficit porque la opción de la formación republicana es "poner lubricante en los rodamientos", si bien ha precisado que esta posición no supone un futuro voto favorable a los presupuestos.



"Saber dónde estaremos en dos semanas me parece imposible", ha dicho Tardá en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por el voto de ERC a las cuentas públicas, al tiempo que ha insistido en que "los republicanos queremos contribuir a escenarios de diálogo".



Tardá también se ha referido a la minicumbre de Barcelona y, en tono optimista, ha reconocido que puede ser un "camino largo, pero hay que empezar a avanzar y ver en qué coincidimos".



La portavoz de EH-Bildu, Maite Beitialarrangoitia, ha afirmado que su partido votará en contra "porque no ha cambiado nada desde julio, seguimos con los mismos números y la misma actitud de no dialogar".



La diputada de EH-Bildu ha recordado al Gobierno que "si quiere nuestro apoyo, se lo tendrá que trabajar, el apoyo no es gratis" y ha advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que si continúa en la misma actitud, la posición de Bildu será la misma cuando se voten los Presupuestos Generales del Estado.



Por Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha avanzado que votará en contra de la senda del déficit porque "hoy es un baile de salón", y "los 2.500 millones de exceso son para pagar los incumplimientos de la Generalitat" de Cataluña.



"Y porque en las últimas horas, el Gobierno de España ha quitado partidas de los presupuestos de este año para Canarias para dárselos a Cataluña", ha añadido.



También desde los nacionalistas canarios, el diputado de Nueva Canarias (NC) Tomás Quevedo se ha pronunciado sobre la senda de déficit y ha avanzado su voto a favor.



"Reducir en cinco décimas la senda de déficit ayuda enormemente al desarrollo de las políticas públicas", ha señalado el diputado de NC, quien ha recalcado que "los presupuestos son necesarios y aquí se va a retratar cada cuál".



Quevedo ha pedido al PP que reflexione porque "lo que no es aceptable es cuanto peor, mejor", y tampoco que los populares usen su mayoría en el Senado para "impedir una medida que a todas luces es favorable".