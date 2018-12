El PP censura a Sánchez por recibir a Torra "con honores de Estado"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha censurado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por recibir al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "con honores de Estado", como si fuera el presidente de otro país, y todo para buscar una foto que le permita aprobar los Presupuestos de 2019 y "quedarse en La Moncloa".

"El sanchismo ha abandonado por completo el constitucionalismo porque está pactando con los independentistas, aquéllos que van a utilizar los Presupuestos para romper España", ha aseverado Montserrat en los pasillos de la Cámara Baja.

CATALUÑA "PRISIONERA" DE LOS CDR

La dirigente 'popular' ha tachado de "humillante" e "indignante" la "minicumbre" que Sánchez ha convocado para reunirse con Torra, "el agitador número uno de los CDR", los mismos que tienen "prisionera" a Cataluña por el "miedo" a lo que puedan pasar este viernes en Barcelona, donde el presidente ha trasladado el Consejo de Ministros.

Montserrat considera que el encuentro de este jueves entre Sánchez y Torra debería servir exclusivamente para que el jefe del Ejecutivo rompiera con el independentismo y entregase al president el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

ES NECESARIO OTRO 155

Según ha recordado, Sánchez y Torra ya se reunieron el pasado mes de junio en Madrid y "no sirvió para nada", esto es, "Torra no ha vuelto a los valores constitucionales y no defienden los intereses de todos y cada uno de los catalanes". "Al contrario, se ha puesto delante de la 'kale borroka' y los CDR estos meses", ha apostillado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de que el presidente aplique otro 155 para que Cataluña vuelva "a la legalidad, la convivencia y la normalidad" y para que sus ciudadanos dejen de tener "miedo" de la "amenaza constante" de los CDR.