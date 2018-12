Juan Marín: "Desmantelar 40 años no se hace de hoy para mañana"

"Sí. Habrá cambio en Andalucía. Y sí, el PSOE se irá a la oposición, tal y como pidieron los andaluces en las urnas el día 2 de diciembre". Juan Marín, el candidato de Cs en las pasadas elecciones andaluzas, lo tiene clarísimo. Lo dijo este miércoles en la Cope y, por si había dudas (o para que no las hubiera), lo dejó luego por escrito en su muro de Twitter.

Susana Díaz: "He hablado con el maestro Kárpov sobre aperturas y el papel de la reina blanca"

Lo que no tiene tan claro es cuándo se firmará el acuerdo entre el PP y Cs que formalizará el "cambio". Depende de él. En el PP no terminan de comprender cuáles son las diferencias que esgrime Cs para justificar que no se haya cerrado ya la negociación para ese "gobierno de cambio". Y el PSOE ha cerrado las puertas a ponerle las cosas fáciles a quienes tratan de desalojarlo de la Presidencia de la Junta.

"Esto no es una tortilla a la que se le da la vuelta en dos segundos", explicó Marín. "Desmantelar toda esa estructura, tras casi 40 años, y buscar un gobierno eficaz y no con amiguetes, no se hace de hoy para mañana. Si no ponemos bien los cimientos, el belén se nos cae", advirtió el candidato de Cs.

Marín insistió en enmarcar en materia de regeneración democrática los dos puntos de "desencuentro" con el PP: la eliminación de los aforamientos y que los cargos imputados por corrupción política abandonen sus actas. Sí hay acuerdo con el PP, dijo, para realizar una auditoría de las cuentas de la Junta, poner en marcha una comisión parlamentaria de investigación sobre la Faffe o crear otra comisión en la Cámara dedicada exclusivamente a las personas con discapacidad, así como sobre medidas para la creación de empleo.

La reina blanca

La propia presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, dio por hecho, de algún modo, la inminencia de un nuevo ciclo político en su intervención en el acto de entrega de los Premios Andalucía de Periodismo.

Díaz recordó que en 2007 se incluyó a la RTVA en el Estatuto de Autonomía para que, "si venían tiempos convulsos, nadie pudiera poner en cuestión la necesidad de contar con medios de información públicos".

La presidenta en funciones de la Junta bromeó, por otro lado, al saludar al inicio de su intervención "al maestro Kárpov", dijo, "con el que he tenido ocasión de hablar sobre aperturas y el papel de la reina blanca. Y ahí lo dejo".