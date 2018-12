Erkoreka: 2019 se gestionará con prórroga presupuestaria

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el ejercicio 2019 "se va a poder gestionar razonablemente con el presupuesto prorrogado" y que el Ejecutivo "no descarta que de cara a 2020 se pueda recuperar un acuerdo que haga posible la aprobación de cuentas públicas". Asimismo, ha afirmado que Gobierno Vasco seguirá "insistiendo en el carácter prioritario" de la transferencia en Seguridad Social, aunque admite que, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "no urge".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Erkoreka ha censurado que los partidos de la oposición se hayan "unido para bloquear" la aprobación de los Presupuestos vascos para 2019, si bien ha remarcado que el Gobierno Vasco "no por ello va a tirar la toalla".

En este sentido, ha explicado que, a través de la prórroga de las Cuentas de 2018 y la adopción de "las medidas extraordinarias" necesarias, procurará que los objetivos asumidos en el proyecto presupuestario "se puedan ver cumplidos en la mayor de medida posible". "No es el 100% de lo que estaba previsto en el Presupuesto para 2019, pero seguramente gran parte de los objetivos se podrán conseguir", ha manifestado.

Preguntado si lo sucedido con los Presupuestos coloca a Euskadi en un periodo preelectoral, ha asegurado que "hoy por hoy no contemplamos esa posibilidad", ya que el Ejecutivo cree que "el año 2019 se va a poder gestionar razonablemente con el presupuesto prorrogado y la utilización de instrumentos que la ley permite utilizar" y, además, "no descarta la posibilidad de que de cara a 2020 podamos recuperar un acuerdo que haga posible la aprobación de cuentas públicas" para el último ejercicio de la legislatura.

En materia de transferencias, el portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que hay "hasta 37 materias que están pendientes" de transferir a Euskadi y que han sido "aprobadas por Gobierno Vasco y avaladas por el Parlamento", por lo que "hay materia en torno a la que negociar y alcanzar acuerdos".

Josu Erkoreka ha destacado que tanto el Parlamento vasco como el propio acuerdo de coalición del Gobierno Vasco entre PNV y PSE se declaraba "prioritaria" la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, si bien ha admitido que "los mensajes" del Gobierno central "van en sentido contrario" y "en absoluto otorga carácter prioritario".

Según ha indicado, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no niega como principio que el Estatuto tiene previsiones" en competencias en esta materia, "defiende la posición de que va a ser muy complejo técnicamente de negociar".

Por su parte, ha asegurado que el Gobierno Vasco "insistirá en el carácter prioritario" de esa transferencia, si bien ha admitido que "la respuesta que estamos recibiendo del Gobierno central es que en absoluto tiene intención de abordar de manera inmediata esa negociación para ellos no urge y entrañaría una dificultad técnica que abordarla en este momento podría bloquear el conjunto de proceso transferencial".

"Si no hacemos ninguna otra transferencia hasta que se resuelva ésta, estaríamos haciendo fracasar todo el proceso", ha manifestado Josu Erkoreka.

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, se ha referido a la reforma del Estatuto de Gernika en la que está trabajando el Parlamento vasco y ha recordado que, en este momento, el proceso está "en manos" del comité de expertos encargados de "dar forma jurídica" y buscar "un acuerdo sobre los puntos iniciales" del documento de bases, por lo que "tiene largo recorrido por delante".

En cualquier caso, ha indicado que su duración será "la que fije la ponencia parlamentaria", y el Gobierno "no tiene mucha herramienta para condicionar el calendario". Por ello, ha manifestado, preguntado por la posibilidad de que la reforma pueda aprobarse esta legislatura, que no sabe "si habrá tiempo o no".

Erkoreka ha asegurado que existe "una voluntad expresada por prácticamente todos los actores que tienen relevancia en esto de ensanchar las mayorías, los apoyos al proyecto que finalmente tenga que ser aprobada en el Parlamento".

Según ha indicado, "cada parlamento necesita el tiempo que necesita" para alcanzar acuerdos y "hay una voluntad bastante amplia de ensanchar el acuerdo inicialmente formulado" de bases sobre el que ahora trabajan los expertos. "Vamos a dejarles trabajar y ver que son capaces de realizar", ha concluido.