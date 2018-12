Calvo recrimina a Cs que su victoria en Cataluña no ha servido

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recriminado hoy a Ciudadanos que su victoria en la elecciones catalanas no ha servido "para nada" y para "tapar la vergüenza" que esto les produce se dedican a "hostigar" en el Congreso, en vez de hacer lo que deberían estar haciendo en Cataluña.



En respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, Calvo ha enmarcado dentro de la normalidad que el Consejo de Ministros se reúna "en España, en Barcelona", algo que la formación naranja debería de aceptar en lugar de intentar "provocar constantemente".



Rodríguez ha preguntado a Calvo cómo piensa reforzar la coordinación del Gobierno para el Consejo de Ministros en Barcelona, un encuentro que espera que "no sea tenso" y con el que considera que se estará "dando la espalda" a la mayoría de catalanes, por lo que ha insistido en activar el 155 y la convocatoria de elecciones.



La diputada de Ciudadanos ha criticado que Calvo haya ido a "mendigar" al presidente catalán, Quim Torra, una reunión con el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, solo para buscar una foto con la que "fingir una normalidad que no existe" como cree que demuestra el despliegue de 9.000 efectivos policiales en Cataluña el viernes.



"No miren para otro lado, activen el 155, coordínense de una vez, y convoquen elecciones si creen que no son capaces", ha reclamado.



Calvo ha replicado que la coordinación del Gobierno es sacar adelante los acuerdos que se adoptarán en el Consejo de Ministros y ha reprochado a Rodríguez que no esté en la defensa de España y de la Constitución tanto como dice y que haya tardado menos de tres minutos en volver a reclamar la aplicación del artículo 155.



En este sentido, ha animado a la diputada de Ciudadanos a que lea esta artículo de la Constitución combinado con el artículo 2, en el que se recoge el "respeto absoluto a la autonomía de los territorios", junto con la unidad de España.



"¿Cuál de las dos partes no le encaja?", ha preguntado Calvo a Rodríguez.



Y ha añadido que "para tapar la vergüenza" que Ciudadanos debe de sentir de ganar las elecciones catalanas para nada "solo para seguir hostigando a Cataluña con el resto de España", vienen al Congreso hacer lo que tendrían estará haciendo en el Parlament.



Rodríguez ha advertido de que "con el avión, con el tren o saliendo caminando de Cataluña" el viernes el Gobierno estará dando a la espalda a la mayoría de catalanes.