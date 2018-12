Duque: científicos que se fueron no van a volver sin seguridad

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha advertido hoy que los científicos que se han ido de España "son gente lista" que "no va a volver" hasta que no tenga asegurados "diez años por delante".



Para eso hace falta un pacto político que aumente "de manera sostenible" la financiación de la ciencia, algo de lo que "todos somos conscientes. Solo hay que ver cómo se hace", ha dicho el ministro en 'Los desayunos de TVE'.



Duque comenzará la ronda de reuniones con los partidos políticos después de la Navidad, pero antes tiene previsto llevar al Consejo de Ministros una batería de medidas para mejorar las condiciones de los investigadores y estabilizar a este colectivo.



En total serán unas ocho o diez medidas que acabarán con las trabas administrativas del colectivo como la fiscalización previa, una medida a la que están sometidos los Organismos Públicos de Investigación y que les obliga a rendir cuentas antes de contratar o adquirir suministros.



Estas medidas han costado "varios meses de trabajo con Hacienda" porque había que estar seguro de que al eliminarlas no se acababa con el control de los fondos públicos, ha detallado Duque.



Las medidas también permitirán agilizar la compra de suministros y la contratación de personal "por todo el tiempo de una investigación, eso dará mucha más seguridad para las personas".



Sobre las Universidades, ha lamentado el "injusto descrédito" que han sufrido por una irregularidad "muy localizada" en un centro madrileño y ha subrayado que el 99,9% de los títulos que se imparten en España "no tienen ningún problema de base".



Ha defendido a todo el colectivo porque, aunque algunos países cuentan con dos o tres universidades "de prestigio", en España "tenemos un sistema que nos permite decir que cualquiera de ellas tiene una buena calidad, y eso no se puede decir de muchos países".



El ministro se ha referido a la reciente irrupción de VOX en la política española y ha dicho que habrá que buscar "soluciones" para todas las personas que tienen ideas "radicales" sobre cuestiones de su entorno como la inmigración o las fronteras, y que ha advertido que es un fenómeno que está teniendo lugar en toda Europa.



Preguntado por la exhumación de los restos de Francisco Franco, ha considerado que "hay que cambiar la imagen de España también para los españoles" y "normalizar que esa etapa ocurrió y que estuvo ahí pero no tener símbolos que hagan que la gente quiera volver a esta etapa".



De su paso por la política ha dicho que ha aprendido que "en política hay intereses que intentan sacar de donde no hay para influir en las decisiones del Gobierno".