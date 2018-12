PP y Cs se dan de plazo hasta el día 26 para cerrar su acuerdo

Los tiempos están cambiando, cantaba Bob Dylan en los 60. Pero en el siglo XXI lo hacen muy lentamente. PP y Cs están convencidos de que se producirá un acuerdo que permitirá sacar adelante un "gobierno de cambio". Pero éste se está haciendo de rogar. Para el PP, en concreto, más de lo que sería deseable.

Moreno (PP): "El cambio no se puede apoyar en el cambiado"

Ambas formaciones coincidieron este lunes, tras la segunda reunión que mantuvieron sus respectivos candidatos para cerrar un acuerdo de gobierno, no obstante, en que el día 26 de diciembre tiene que haber fumata blanca. De lo contrario, se habría desaprovechado la oportunidad.

Las coincidencias son muchas, afirman los líderes de PP y Cs, pero aún existen ciertas "discrepancias" en algunos puntos del acuerdo programático que servirá de hoja de ruta al nuevo "gobierno de cambio", que impidieron este lunes sellar el acuerdo entre Juanma Moreno y Juan Marín.

"Está siendo una negociación difícil", afirmó el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas, Juan Marín, que se mostró, en cualquier caso, "optimista" respecto a la posibilidad de alcanzar un punto de entendimiento. "Creo que finalmente podrá haber acuerdo entre PP y Cs", dijo.

Marín explicó que las diferencias que han impedido hasta ahora cerrar ese acuerdo están relacionadas con algunas de las medidas de regeneración democrática (como, por ejemplo, la supresión de los aforamientos), y con la "vía" preferida por cada partido para la conformación de la Mesa del Parlamento.

De hecho, Juan Marín quiere implicar al PSOE en la conformación de la Mesa del Parlamento. Sería la "vía constitucionalista", según sus palabras. Pero Juanma Moreno, el candidato del PP a presidir la Junta, opina que "el cambio no se puede apoyar en el cambiado".

El líder del PP aseguró tras la reunión que se ha producido un "sustancial avance" en la negociación y que hay un "alto nivel de coincidencia", pese a las diferencias que aún existen, a las que el líder andaluz del PP no concedió demasiada importancia.

"Cs nos han planteado que quiere priorizar el trabajo de los primeros cien días del Gobierno de cambio y para ello vamos a elaborar un calendario", dijo Moreno, que se mostró de acuerdo con la propuesta de Marín. "Estoy convencido de que en uno o dos días podremos cerrar el acuerdo programático", dijo. Y en diez días, los que quedan hasta la fecha de constitución del Parlamento, se cerrará el acuerdo sobre la Mesa de la Cámara y sobre el Gobierno, del que, asegura, aún no se ha hablado.

Juanma Moreno negó que las discrepancias entre PP y Cs fueran realmente sustanciales. E insistió en que el acuerdo está muy cerca. "Sí hay algunas diferencias respecto a los ritmos", afirmó. Y es que el PP querría que todo fuera un poco más rápido.

El "imposible" apoyo del PSOE

Las negociaciones entre PP y Cs para formar un "gobierno de cambio" en Andalucía están mucho más avanzadas de lo que sus líderes andaluces reconocen en público. Tanto, que en las filas populares no se entiende el tira y afloja que se trae Juan Marín, "como si no quisiera soltar amarras con el PSOE".

Las declaraciones de Marín este lunes, asegurando que había algunas discrepancias en relación con la supresión de los aforamientos, no se entendieron en el PP. "Nosotros consideramos que debe hacerse en toda España simultáneamente, porque creemos en la igualdad de todos los españoles, y no tiene sentido que los diputados vascos estén aforados y los andaluces no. Y Cs quiere empezar por Andalucía. En lo demás estamos de acuerdo", dijo Juanma Moreno, al ser preguntado sobre esas "discrepancias".

Los socialistas sueñan con que Cs se replantee su negativa a apoyar al PSOE de Susana Díaz. Pero nunca apoyarán un Gobierno que no esté presidido por la socialista. "No es necesaria la participación del PSOE en un acuerdo sobre la Mesa del Parlamento, y es casi imposible que el PSOE apoye a Cs", señaló un sorprendido Moreno.