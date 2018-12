Correa se niega a declarar por los amaños de contratos de Aena

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, se ha negado a declarar este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando el amaño de contratos públicos de Aena entre los años 2000 y 2002, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión.

"He estado en todos los juicios y he declarado, pero por indicación de mi abogado no voy a declarar" a "absolutamente a nadie", ha indicado el propio Correa. Esta actitud contrasta con la mantenida en otras vistas relativas a otras piezas de este caso en los que ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia, con el objetivo de conseguir una rebaja en las peticiones de pena de la Fiscalía Anticorrupción.

Así, el 'cabecilla' de la Gürtel ha hecho confesiones de tal relevancia que ha llevado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, a reabrir la investigación por la presunta 'caja B' del PP o sobre las actividades de Orange Market, la empresa de Correa que trabajó para los 'populares' valencianos.

Dado a que Correa se ha acogido a su derecho a no declarar, el Ministerio Público ha mostrado su intención de dejar constancia del interrogatorio que tenía preparado o que se leyese la declaración que prestó en sede judicial durante la instrucción del caso. Ambas pretensiones han sido rechazadas por el tribunal.

BENEFICIOS DE MÁS DE 280.000 EUROS

En esta ocasión, Correa se enfrenta a 10 años de prisión por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones, cohecho y falsedad en documento mercantil por presuntamente sobornar a ex directivos de Aena por beneficiarse de 22 adjudicaciones públicas por el importe de 2.359.497,48 euros, que le generaron un beneficio de 283.033 euros. Con ellos, la empresa aeroportuaria estuvieron presentes en distintos eventos como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid en los años 2001 y 2002, en el Barcelona Meeting Point o en otros simposios como Expo Ocio o I+D Eurocontrol.

Tras esta sesión, el líder de la Gürtel está eximido de asistir a las siguientes jornadas del juicio, que se prevé que se alargue hasta febrero de 2019. Su abogado solicitó esta autorización debido a los "trastornos" por la claustrofobia que sufre Correa al ser trasladado en furgón policial hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) desde el centro penitenciario en el que se encuentra cumpliendo las condenas por las otras piezas de la trama corrupta.

El de los contratos de Aena es la cuarta vista oral contra Correa como responsable de la trama Gürtel, pues ya ha sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por las irregularidades en el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo; y en la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la red corrupta (1999-2005) y por la financiación ilegal de los 'populares' valencianos.

Tras esta comparecencia, es el turno del resto de los acusados: el exjefe de prensa de la empresa pública Ángel López de la Mota, su 'número dos' Javier Gavari, que se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel, y el contable de las empresas de la red corrupta, José Luis Izquierdo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años.

INVESTIGACIÓN AL EX JUEZ GARZÓN

No obstante, la defensa de López de la Mota ha solicitado que se suspenda la vista oral dado que el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, con sede en Plaza de Castilla, ha abierto una investigación contra el primer juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación, a raíz de la grabación filtrada del ex comisario José Manuel Villarejo, en la que presumía haber preparado con el que fuera magistrado el operativo policial contra las empresas de Correa.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal tampoco han accedido a esta petición, ya que, tal y como ha explicado la presidenta del tribunal, María José Rodríguez Duplá, todas las cuestiones relativas con el ex juez --apartado de la carrera judicial por escuchar ilegalmente a los investigados en la Gürtel-- fueron expuestas y rechazadas en el trámite de cuestiones previas.

Respecto a Izquierdo, estaba pendiente de conocerse si el tribunal acordaba el sobreseimiento de su causa tras conocer el informe forense que solicitó la abogada del contable, Margarita Crespo. Finalmente, el tribunal entiende que, según las conclusiones del examen pericial, el acusado se encuentra en "condiciones intelectivas" debe continuar en el procedimiento.

Sin embargo, la letrado ha mostrado su disconformidad con el informe practicado porque se trata, ha dicho, de un "copia y pega de la historia clínica" aportó el día que se celebró el examen psicológico, donde se le realizó una "entrevista que no duró más de 15 minutos".