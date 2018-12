Todo en casa luce mejor... por Navidad

Lejos del barullo de las grandes ciudades, que cada año congregan a más personas atraídas por el alumbrado navideño convertido en otro reclamo turístico, los vecinos de Monachil (Granada) han decidido reinventarse con una decoración artesanal y reciclada.



Este pequeño pueblo, de apenas 6.000 habitantes y que alberga en su término municipal la estación de Sierra Nevada, va poder ahorrar más de 10.000 euros en luces de Navidad gracias a una iniciativa participativa y desinteresada que ha implicado a decenas de vecinas, en su mayoría mayores.



"Lo hemos hecho con todo cariño, ánimo y voluntad, para que el pueblo no tenga que soltar tanto dinero, aunque el Ayuntamiento haya pagado los materiales", ha explicado a Efe orgullosa una de las participantes, Clara Salinas.



"Con poco dinero se pueden hacer muchas cosas", defiende por su parte Kika Fernández, que también pertenece a la Asociación de Mayores de Monachil, mientras colabora en la instalación, junto a los técnicos municipales, de esta particular decoración artesanal.



Corchos, cartones, papeles de colores, botellas y otros materiales reciclados han servido a estas infatigables mujeres para dar forma a numerosos adornos y guirnaldas en forma de árboles, estrellas, bolas o campanas de navidad.



También conviven figuras de Papá Noel, de los Reyes Magos y de angelitos en este pueblo serrano que se aprovecha de esta iniciativa solidaria para lucir más bonito estos días festivos.



"No cobramos nada, nuestra alegría es colaborar y poder seguir haciéndolo muchos años más. Todas mis compañeras han sido unos primores, desde la mayor a la más joven, lo hemos pasado estupendamente y esperamos que quede bien", ha explicado Fernández.



Los cientos de adornos navideños creados a mano decoran a partir de esta misma semana las calles de la localidad, principalmente en la Plaza Alta, el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y la entrada de Monachil.



El alcalde, José Morales, que ha capitaneado esta iniciativa, ha señalado que esta surgió desde el propio consistorio para lograr una Navidad más participativa, al mismo tiempo que se ahorraba presupuesto.



"Comenzaron a preparar todo en octubre, llevan casi tres meses dando forma a esta decoración", ha comentado el regidor, que defiende este tipo de actividades especialmente en municipios con escasos recursos y donde la implicación vecinal es clave.



De hecho, la iniciativa ha logrado reducir notablemente el dinero destinado a luces de Navidad en esta legislatura, que pasará de los cerca de 17.000 euros que se gastaron en el 2014 a los 5.000 que empleará este año, para poder destinar ese dinero a otros recursos sociales que son tan necesarios en el municipio.



La concejala de Bienestar Social, Mawy Serrano, ha agradecido a estas mujeres esta iniciativa "tan bonita", que permitirá por primera vez que Monachil tenga esta Navidad una decoración navideña "hecha a mano con mucho cariño y esmero".



Esta Navidad artesanal no es exclusiva de este pueblo granadino ya que en Notáez, perteneciente al municipio de Almegíjar y enclavado en pleno parque natural de Sierra Nevada, otro grupo de mayores se ha afanado en la construcción de un árbol de navidad elaborado con ramas, piñas y otros materiales del "terreno".



Iniciativas participativas y solidarias que ponen de manifiesto el valor del esfuerzo y la colaboración colectiva frente a grandes inversiones y que demuestran que, especialmente por estas fechas y desde casa, todo luce mejor.