Pensionistas exigen en Andalucía una paga digna

Cientos de personas han reclamado hoy en las principales ciudades de Andalucía la mejora de las pensiones, el mantenimiento del sistema público y la pensión mínima de 1.080 euros al mes.



En Córdoba, unas doscientas personas, la mayoría pensionistas aunque también algunas de mediana edad y jóvenes, se han concentrado para advertir de que no van a dejar de protestar hasta que se blinden las pensiones en la Constitución.



Los concentrados, bajo el lema "Sin movilización, no hay solución", han cargado contra los integrantes del Pacto de Toledo, de los que han dicho que "no son trigo limpio".



Los manifestantes han coreado consignas contra todos los partidos y han recogido firmas, una práctica habitual en las concentraciones de este colectivo.



En Málaga han participado en la manifestación unas sesenta personas, según la Policía, y la marcha ha partido desde la plaza de la Constitución y ha llegado hasta la plaza de la Marina, en el centro histórico de la capital.



En Granada, la Plataforma de Pensionistas ha concentrado a varias decenas de personas, según la Policía Local, en la céntrica plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento granadino.



En esta concentración han pedido la actualización de las pensiones en relación al crecimiento del PIB y que estas permitan vivir con dignidad, además de mostrar su oposición a la acumulación del capital "en manos de unos pocos".



A la concentración de Jaén han acudido medio centenar de personas con pancartas para defender unas prestaciones que garanticen el poder adquisitivo, así como que se reduzca la brecha de género y que las pensiones más bajas "se incrementen mucho más", según ha dicho a Efe el portavoz provincial de la plataforma, Juan Cobo Sánchez.



Algo menos de medio centenar de personas ha secundado en Almería la movilización, que ha tenido como lema "Gobierne quien gobierne, las pensiones publicas se defienden".



También en Sevilla, más de un centenar de personas, convocadas por la plataforma sevillana en defensa de las pensiones públicas, se han manifestado, algunas portando chalecos amarillos, para reclamar la mejora de las pensiones.