El PSOE asegura que el PP "le toma el pelo a Cs" al negociar con Vox

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE-A, Francisco Conejo, ha asegurado este sábado que "el señor Moreno Bonilla, le está tomando el pelo a Cs: está negociando con los votos de Cs para llegar a un acuerdo con la ultraderecha de Vox", por lo que ha afirmado que el PP "no es de fiar".

"El señor Moreno Bonilla y el candidato de la ultraderecha peligrosa de Vox en Andalucía se han visto esta semana en Sevilla a espaldas de Cs y eso que Marín había dicho que Cs y el PP tenían un acuerdo para que no haya negociaciones paralelas con otros partidos", ha recordado a los medios de comunicación en Mijas junto al secretario general del PSOE en el municipio, José Antonio González, antes de una reunión local del partido.

Por estos motivos ha resaltado que "no han cerrado aún un acuerdo y ya lo están incumpliendo", por lo que se ha preguntado "qué más pruebas necesita Cs, qué más pruebas necesita el señor Marín para constatar que el PP no es de fiar. ¿Acaso no ha visto lo que ha pasado en Mijas? ¿Acaso no está viendo que esta misma semana el señor Moreno Bonilla ya ha incumplido lo que tenía hablado?"

"Cs y el señor Marín siguen con la retahíla de presidir la Junta y mientras por detrás el PP y la ultraderecha peligrosa de Vox están negociando con sus votos", ha señalado, al tiempo que ha apuntado a Cs que "tiene que ir pensando en aterrizar en la realidad", ya que para que haya "un nuevo gobierno de derechas en Andalucía con el PP y Cs necesitan los votos de la extrema derecha de Vox".

Asimismo, ha indicado que el PP, con el que Cs quiere pactar en Andalucía, es un partido "que recurre a prácticas mafiosas como el intento de comprar a un concejal o poner denuncias falsas para derribar a un alcalde de Cs en Mijas y también el único condenado por corrupción de España".

Así, ha afirmado que el PP es "el partido de la Gürtel y de los papeles de Bárcenas con el señor Moreno Bonilla en un lugar preferente de esos papeles".

"Desde el PSOE nos hacemos las siguientes preguntas: ¿se fía Cs del Partido Popular?; ¿se fía Cs del partido que no ha podido gobernar aquí en Mijas?; ¿se fía Cs del partido que ha intentado por todos los medios derribar a la principal alcaldía que tienen en España?; ¿se fía el alcalde de Mijas del acuerdo que está negociando la dirección regional de su partido con ese PP que quiere echarlo de aquí?; ¿se fía Cs del partido que negocia a sus espaldas con la ultraderecha de Vox?", ha subrayado.

Por todos estos motivos ha incidido en que "si quieren que la derecha gobierne en Andalucía no suma solo con los votos de Cs y PP, necesitan el apoyo de la extrema derecha de Vox y tienen que contar irremediablemente con ese apoyo".

"Ahora el señor Rivera y Cs lo tienen que decidir si se quieren sentar en la mesa con el PP y con la ultraderecha de Vox o prefieren escuchar a sus socios europeos y alejar del gobierno de Andalucía a un partido xenófobo, machista, y antieuropeo como es la extrema derecha de Vox", ha señalado al respecto.

Por último ha pedido a Marín y Rivera "que vengan a Mijas para saber cómo se las gasta el PP, para saber cómo es la verdadera cara de la derecha del PP, porque lo que han hecho, lo que hicieron y lo que están haciendo con Cs en Mijas desde el PP es lo que harían si finalmente llegan a un gobierno en Andalucía", por lo que les ha instado a "tomar ejemplo de lo que ya sucedió en Mijas".