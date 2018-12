Viajes originales y accesibles

Los beneficios de viajar no son para despreciar: el viajar cambia dramáticamente –y para bien– tu estado físico y mental. Y el no tener tiempo ya no es excusa, aún si tienes un trabajo de tiempo completo, es posible aprovechar las horas y días al máximo con un presupuesto estudiado y un calendario bien detallado y estudiado.

Ya sea que quieras visitar provincias en nuestro país, o trasladarte a destinos exóticos, aquí te presentamos algunas opciones para que te animes a disfrutar la pasión por viajar.

Vietnam: La perla de Asia

Vietnam es uno de los destinos más solicitados y buscados tanto por los viajeros novatos como por los más veteranos. La razón es muy sencilla: su oferta variada, económica y multicultural no tiene igual en todo el territorio asiático. En esta práctica Guía de Vietnam encontrarás todo lo necesario para convencerte de hacer de tu travesía al Lejano Oriente una vivencia única.

En el norte podrás encontrar la formidable región montañosa de Sapa, famosa por sus arrozales, aldeas y tradicionales mercados. En su parte más urbanizada podrás visitar famosos monumentos como el histórico Ayuntamiento, el Museo o la Catedral de Notre Dame de Sapa, edificada a finales del siglo XIX durante la época colonial francesa.

Pero la región central del país no se queda atrás. Aquí podrás ver la increíble ciudad de Hue, una ciudad imperial constituía la residencia del emperador de Vietnam y consta de un recinto amurallado que contiene edificaciones históricas como la puerta de Ng Mon, el templo de To Mieu o el Pabellón de los cinco Fénix.

Por otro lado, en la región del sur de Vietnam también encontrarás ciudades milenarias y emblemáticas, pero es aquí donde se ciernen algunas de las playas más exóticas y visitadas del continente. Las playas de Nha Trang, rodeadas por vastas montañas y un mar cristalino, resultan el lugar idóneo para tomar un descanso de las atestadas calles de las ciudades.

África milenaria

Si quieres viajar a un lugar exótico pero no quieres trasladarte tan lejos, la tradición milenaria de Egipto al norte del continente africano es una de las mejores opciones a considerar a la hora de planificar tu viaje. Este país mezcla con elegancia y exotismo la vasta tradición antigua de uno de los imperios más versados de la Antigüedad, dotado con la sutilidad de la sencillez del primer reino africano con el posterior refinamiento de la influencia griega.

Viajar a Egipto resulta en una experiencia que se sale de toda norma al ofrecer curiosos mercadillos para comprar el más extravagante de los suvenires, a la par de contener algunas de las edificaciones más antiguas en el mundo que, combinadas con un paisaje sublime y único atravesado por el majestuoso Río Nilo, harán de tu experiencia una travesía que no olvidarás jamás.

Un viaje local

Si no cuentas con un presupuesto muy voluminoso, no te preocupes. La página tren Sevilla te ayudará a encontrar la mejor solución para visitar algunas de nuestras provincias más hermosas. Destinos como Barcelona, Zaragoza Valencia y Córdoba, entre otros, resultan muy convenientes desde esta hermosa ciudad y el trayecto es atractivo tanto para chicos como grandes.

Además, puedes aprovechar para pasar una vacaciones en Sevilla y recorrer el barrio de Triana, visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la O, la famosa Calle Betis o comprar alguna curiosidad en el Mercado de Triana.

Turismo sostenible

Uno de los modos más divertidos y ecológicos para pasear a placer por una ciudad son los patinetes eléctricos. Este medio de transporte tan en boga en la actualidad presenta beneficios para tu cuerpo y para el medio ambiente ya que, aunque parezca un sistema que apela a la comodidad, es necesario mantener un equilibrio y fuerza constante para su mejor funcionamiento y lo mejor es que, al requerir electricidad para su funcionamiento, no genera emisiones de gases contaminantes convirtiendo al patinete eléctrico en la opción más ventajosa para recorrer ciudades en tus viajes.

Adicionalmente, el patinete eléctrico resulta una inversión muy conveniente a largo plazo, es muy sencillo de utilizar y es posible desarmarlo para convertirlo en el aliado perfecto para viajes en tren, autobús, automóvil, e incluso avión, al ser una de las propuestas de movilidad más versátiles en la actualidad.