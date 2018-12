Urkullu censura el inmovilismo de EH Bildu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha censurado el "inmovilismo" de EH Bildu y ha asegurado que su actitud en la negociación de los presupuestos para 2019 ha "frustrado" oportunidades "realistas" para Euskadi y posibles" mejoras para quienes más las necesitan, como los pensionistas.



La falta de acuerdo presupuestario tras semanas de negociación con EH Bildu, que ha provocado que el Ejecutivo vasco retire su proyecto para el próximo año y prorrogue el actual ya que está en minoría, ha centrado hoy el arranque del pleno de control que celebra la Cámara vasca con reproches mutuos entre el Gobierno autonómico PNV-PSE y la coalición soberanista.



Para el parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno es el Gobierno Vasco quien ha echado a perder una oportunidad y ha asegurado que lo que se ha producido ha sido un "choque ideológico entre dos modelos de sociedad".



Sin embargo para el lehendakari es EH Bildu quien ha vuelto a perder una oportunidad de contribuir a que Euskadi avance.



"Con su inmovilismo obstaculizan en la práctica que miles de pensionistas puedan cobrar 100 euros más al mes en dos años. Eso han conseguido, frustrar esa oportunidad realista y posible". "Para ustedes parece que negociar es sinónimo de imponer", ha afirmado Urkullu.



El lehendakari también ha dicho no entender que EH Bildu reivindique el acuerdo y el consenso con mayúsculas y que mantenga una actitud "contraria" cuando ha tenido la oportunidad de ejercerlo. Se trata, ha dicho, de la "comodidad de quien no se equivoca porque no toma decisiones".



También ha señalado que su gobierno tiene capacidad para mejorar las presupuestos prorrogados y ha indicado que tiene "muy claro" el camino que va a seguir en los próximos meses: defensa del autogobierno, lograr las transferencias pendientes y actualizar el pacto Estatutario.



Respecto a las transferencias ha indicado que esperan recibir antes del 28 de diciembre el calendario y el plan para hacerlas efectivas por parte del Gobierno central y ha recordado a EH Bildu que la gestión económica de la Seguridad Social sigue siendo "prioritaria" para su Ejecutivo.



Urkullu ha emplazado a la coalición abertzale a que contribuya con "realismo", "rigor" y "responsabilidad" a que Euskadi avance y mejore.



Urruzuno ha asegurado por su parte que EH Bildu "ha hecho las cosas bien" y ha subrayado que la coalición no firmará acuerdos que no sean buenos para la ciudadanía, y ha admitido que Euskadi necesita acuerdos de país ante las tendencias "recentralizadoras" que existen en España, que su partido apoyará.