Todo lo que debes saber sobre el Sorteo de Navidad de la ONCE

Un año más la ONCE celebrará su Sorteo de Navidad el próximo 1 de enero. La fecha se aproxima, por lo que la organización ya ha puesto a la venta los billetes, que se podrán adquirir en los puntos de venta y también en la página web oficial de Juegos ONCE.

El premio principal de este Sorteo de Navidad repartirá 75 millones de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras. Habrá un primer premio adicional con 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional con 75 premios de 20.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras.

Premios del Sorteo de Navidad de la ONCE

Se repartirán también 11.250 premios de 100 euros a todas las series de un número de 5 cifras de los terceros premios adicionales. Además de todo esto habrá aproximaciones, terminaciones y reintegros en el próximo Sorteo de Navidadde la ONCE.

Según la información proporcionada en la página web, en el siguiente Sorteo de Navidad 2019 los premios quedarán repartidos de la siguiente manera:

75 premios de 400.000 € a las cinco cifras del premio principal.

75 premios de 40.000 € a las cinco cifras del primer premio adicional.

75 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional.

11.250 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

150 premios de 400 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.

150 premios de 300 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.

150 premios de 200 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

675 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras del premio principal.

6.750 premios de 50 € a las tres últimas cifras del premio principal.

7.425 premios de 50 € a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

67.500 premios de 20 € a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

675.000 premios de 10 € a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada R).

Orden de las cifras de los cupones del Sorteo de Navidad

En la propia web se explica que las cifras de los cupones guardarán el mismo orden que las del número extraído en el sorteo celebrado el próximo 1 de enero. Los cupones ganadores del premio principal, los primeros, segundos y terceros premios adicionales estarán formados por un número de cinco cifras entre 00000 y 99999.

Se indica también que, salvo la primera, segunda, tercera y cuarta categoría de premios no será acumulable ninguno de los premios de las demás categorías de este sorteo. Para saber si has sido uno de los afortunados no tienes más que entrar en la web de resultados de Lotería del Sorteo de Navidad de la ONCEy comprobar si tu número ha sido premiado.