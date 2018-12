Iglesias confía en que no estén rotos todos los puentes con Cataluña

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado hoy el "espectáculo parlamentario" que "de nuevo" se ofreció ayer en el Congreso, que no es bueno para España ni para Cataluña, si bien ha confiado en que aún no estén rotos todos los puentes y se ha comprometido a seguir trabajando por el diálogo.



"Nosotros vamos a seguir trabajando por el diálogo y para tender puentes", ha dicho Iglesias en el Senado antes de comparecer en la comisión impulsada por el PP para investigar la financiación de los partidos políticos.



Iglesias ha admitido que es "realista" y que la aprobación de los presupuestos generales es difícil y no muy probable, por lo que "caminamos a un escenario electoral", pero aún así ha asegurado que desde Unidos Podemos lo van "a intentar hasta el final" porque de esas cuentas depende que "mucha gente pueda llegar a fin de mes".



Ha reiterado que "la gente está harta" del "patriotismo de banderas" y no del "patriotismo de llegar a fin de mes".



Asimismo, ha mostrado su discrepancia con quienes apuestan por ilegalizar partidos independentistas por ser inconstitucionalistas, ya que ha recordado que España es una democracia "no militante", en la que "todo el mundo debe cumplir la ley, pero se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Constitución".



La prueba, en su opinión, es que los partidos que más en "desacuerdo" están con la Constitución son PP y Cs que no apoyan que "toda riqueza esté subordinada al interés social" como establece la carta magna.



"En nuestra democracia se puede disentir, a algunos les gustaría que no fuera así", ha subrayado.