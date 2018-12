Marín: "Yo decido con quién negocio; Vox que decida si salva a Díaz"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 2-D, Juan Marín, reclamó este miércoles su derecho a "decidir con quién me siento a negociar" el Gobierno de la Junta para los próximos cuatro años, tras insistir en que únicamente va a hacerlo con el PP.

Marín, que participó en el programa Acento Andaluz, de 7 TV Andalucía, explicó que no se trata de "querer o no querer, sino de coincidencia de proyecto político. Desde el más absoluto respeto, no me voy a sentar con Vox, pero tampoco lo voy a hacer con Podemos", apuntó.

Juan Marín insistió en lo que avanzó el martes, que sólo negociará con el PP y que hasta que no se alcance un acuerdo sobre "qué vamos a hacer" no se discutirán los sillones. "Cuando lo tengamos, hablaremos de qué lugar ocuparemos cada uno".

De momento, el candidato de Cs mantiene su intención de presentar su candidatura a la investidura, "porque me considero legitimado para ello, ya que Cs es no sólo el único partido que crece, sino que único que ilusiona".

Y con respecto al apoyo de Vox al proyecto de PP y Cs, Marín dejó claro que la responsabilidad es de Vox. "Ellos tendrán que decidir si quieren salvar a la señora Díaz o si facilitan el cambio".

No avanzó mucho sobre el proyecto de administración que defiende para Andalucía, porque, dejó claro, aún no se ha empezado a hablar de ello con el PP. Pero sí apostó por reducir el número de consejerías y fusionar algunas de ellas.

Juan Marín se refirió a la auditoría que pretende hacer el nuevo Gobierno, si se alcanza el acuerdo entre PP y Cs, y aseguró desconocer tanto el número de entes instrumentales o sus funciones, como "cuántos enchufados hay en la Junta".

Avanzó en cualquier caso, que su intención es suprimir los cargos de libre designación (más de 2.300 en la actualidad) "del nivel 30 para abajo, y que los funcionarios se ocupen de las cosas que se tienen que ocupar los profesionales. Estoy dispuesto a quitar las zarpas de la política de todo aquello que deben gestionar los profesionales".