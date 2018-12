Abascal: no serán un "obstáculo para cambio político" en Andalucía

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no serán un "obstáculo para un cambio político en Andalucía" tras las elecciones regionales del 2 de diciembre, en las que obtuvieron doce escaños.



Abascal ha hecho esta afirmación después de que ayer el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, asegurase que su partido "no negociará el cambio político en Andalucía con Vox".



"Hemos dicho que no seremos obstáculo para un cambio político en Andalucía. Tampoco seremos alfombra para la continuidad del socialismo con otras siglas", afirma el presidente de Vox en un tuit.



En las pasadas elecciones, el PSOE obtuvo 33 escaños, catorce menos que en 2015; el PP 26, siete menos; Ciudadanos 21, doce más; Adelante Andalucía 17, tres menos que Podemos e IU por separado; y Vox 12.



El PP y Ciudadanos abrieron ayer oficialmente las negociaciones para formar gobierno, aunque entre ambos suman 47 diputados y necesitan más apoyos para llegar a la mayoría absoluta, en total 55 escaños.



Tras la primera reunión de ayer, el candidato del PP a la Presidencia, Juanma Moreno, dijo que Vox no les pidió participar en la negociación, y recordó que la nueva fuerza política ha manifestado su "plena voluntad de apoyar cualquier cambio en Andalucía", lo que espera ver en los distintos procedimientos parlamentarios.