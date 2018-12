"No cabe ningún tipo de renegociación" sobre el brexit

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que, independientemente de lo que decida el Reino UNido con respecto al brexit "no cabe hacer ningún tipo de renegociación" ni con la Unión Europea, ni sobre Gibraltar.



Sánchez ha hecho estas afirmaciones en el transcurso de su intervención en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la UE sobre la salida del Reino Unido y sobre la situación en Cataluña, entre las que ha hecho un paralelismo.



Tras detallar los problemas de la primera ministra británica, Theresa May, Sánchez ha subrayado que la decisión que finalmente adopten los británicos "no va a cambiar la posición de España ni de la UE".