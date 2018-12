El Zaragoza y el Córdoba empatan y ponen en evidencia sus carencias

El Zaragoza y el Córdoba firmaron un empate sin goles en un pobre partido en el que ambos conjuntos pusieron en evidencia sus múltiples carencias que les hace seguir en puestos de descenso por méritos propios y que les van a obligar a mejorar sustancialmente si no quieren despedirse esta temporada de la categoría de plata.



El conjunto aragonés sabía que no podía desperdiciar la visita del Córdoba para poder irse de vacaciones navideñas con algo de tranquilidad, pero volvió a firmar un encuentro demasiado alejado de lo que quiere su afición y confirmó que no es ninguna casualidad que en su siguiente comparecencia, la última del año, en casa acumularán más de cuatro meses sin vencer ante sus seguidores.



Los zaragocistas arrancaron el partido con una notable intensidad en sus acciones que sorprendieron a los cordobeses que se sintieron algo intimidados, aunque con el paso de los minutos consiguieron controlar la ansiedad de los locales.



No obstante y hasta que el juego se asentó, la mejor oportunidad para los hombres de Lucas Alcaraz llegó a los cinco minutos en una acción del canterano Pep Biel, que dio un gran pase a Marc Gual quien colocó el balón para que Álvaro Vázquez rematase a bocajarro dentro del área pequeña, pero el cuerpo de Carlos Abad se interpuso en la trayectoria hacia el fondo de la portería.



Lo que podía haber sido el gol para atemperar los ánimos zaragocistas, no fue nada que una oportunidad desperdiciada en un partido en el que los maños eran conscientes desde el primer instante que se jugaban mucho.



Los cordobeses mostraban más entusiasmo que calidad en sus acciones de ataque y empezaron a tratar de aprovechar el más mínimo error de su contrincante para tratar de sorprender al contragolpe, pero en los metros finales no eran capaces de concretar el peligro con el que habían arrancado su acción.



Los locales tuvieron una nueva ocasión poco después del primer cuarto de hora con un pase de Alberto Benito a Marc Gual que mandó alto, mientras que los hombres de Curro Torres pudieron en la recta final de la primera mitad meter el miedo en el cuerpo a su adversario con una rápida contra de Sebas que trató de culminar él mismo pero su disparo desde fuera del área tocó en un defensor y el balón llegó sin apenas peligro a las manos de Cristian Álvarez.



En el regreso al terreno de juego, de nuevo los locales quisieron imponer un elevado ritmo en el que podía más el corazón que la calidad para poder llegar con peligro hasta las inmediaciones del área cordobesa.



La ausencia de calidad por parte de uno y otro equipo se mostraba una y otra vez con constantes pérdidas de balón que primero les impedían disponer de alguna ocasión clara para marcar y después permitían al rival salir al contragolpe con peligro.



Los maños parecían tener algo más de peligro en sus acciones, pero fallaban en el que se presumía pase definitivo, mientras los visitantes se mostraban cada vez más sólidos en defensa e incluso trataban con descaro, aunque sin prácticamente pólvora efectiva en sus botas, de sorprender a su rival para intentar llevarse los tres puntos.



La acción más peligrosa de la segunda parte llegó por parte visitante con una potente volea del recién incorporado Andrés Martín que obligó a Cristian Álvarez a volar para impedir que el balón se colase en su portería y se cortase la respiración del estadio maño.



En resumen, una oportunidad clara para cada equipo que encontraron respuesta en los respectivos porteros que impidieron que se moviera el marcador y poco más ofrecieron dos equipos que esta temporada, salvo giro muy importante en el mercado invernal en sus plantillas, deben tener como único objetivo evitar la caída al pozo de la Segunda B.



Ficha técnica:



0 - Zaragoza: Cristian Álvarez; Lasure, Álex Muñoz, Verdasca, Delmás; Guti, Javi Ros; Pep Biel (Pombo, m.68), Alberto Benito; Marc Gual (Soro, m.87) y Álvaro.



0 - Córdoba: Carlos Abad; Javi Galán, Aythmi, Quintanilla, Loureiro; Blati Toure, Álex Vallejo, Quim Araujo (Andrés Martín, m.80); De las Cuevas, Sebas (Jovanovic, m.74); y Jaime (Piovaccari, m.87).



Árbitro: Díaz de Mera (colegio Castellano Manchego). Amonestó con cartulina amarilla por el Zaragoza a Álex Muñoz y Lasure y por el Córdoba a Javi Galán. Expulsó en el minuto 70 al segundo entrenador del Zaragoza.



Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga 1/2/3 disputado en el estadio de La Romareda en noche fresca, con terreno de juego en buen estado ante 16.296 espectadores.