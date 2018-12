Récord de víctimas mortales en incendios al pasar de 33 a 56 en un año

Las víctimas mortales en incendios registrados en Andalucía el año pasado batieron récord al pasar de 33 a 56, más de la mitad (34) en viviendas, lo que sitúa a Andalucía junto a Valencia en la comunidad donde más se incrementaron los fallecidos (46,8 %) por este tipo de siniestros.



Son los datos recogidos en el Estudio de Víctimas de Incendios en España presentado recientemente por la Fundación Mapfre, según el cual en España se registraron en 2017 un total de 212 víctimas en incendios y explosiones, 56 de ellas en Andalucía, que repite como la comunidad con más víctimas mortales por el fuego y con un incremento que dobla el 21 % de la media estatal.



De las 56 personas que murieron en Andalucía en incendios, 34 fallecieron en fuegos registrados en viviendas, en concreto 22 en bloques de pisos y 12 en casas unifamiliares, lo que supone una tasa de muertes por incendios domésticos de 4,06 por cada millón de habitantes, por encima de la tasa de 3,08 de media estatal.



El resto fallecieron en incendios registrados en exteriores (siete), residencias (cuatro), cuevas (tres), fábricas (dos), hoteles (dos), locales comerciales (uno) y casetas (una).



Al igual que en el resto de España, los fines de semana fueron los días en los que más incendios mortales se registraron y la franja horaria entre las 20.00 horas de la tarde y las 4.00 horas de la madrugada las más trágicas.



El fuego afecta casi por igual a hombres (30 víctimas mortales) que a mujeres (26), pero no a todas las edades, ya que 23 de los 56 fallecidos tenían más de 65 años.



Frente a la tendencia nacional en la que los meses más fríos, diciembre y enero, son también los más numerosos en este tipo de siniestros, por el mayor uso de aparatos de calefacción, en Andalucía hubo más incendios en abril (10) y en junio (9), seguidos ambos también por los siete registrados en diciembre.



El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) denuncia, en un comunicado, los efectos de la llamada "pobreza energética" en las que las viviendas "se pueden convertir en trampas mortales" si no cumplen "las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad" y alertan de que esta época del año es conflictiva.



La distribución por provincias arroja el dato de que Cádiz encabeza, tras Barcelona, el ránking nacional de las provincia con mayor número de incendios con víctimas mortales, un total de 15, seguida de Sevilla con 13.



En la capital hispalense el grupo municipal Participa Sevilla promovió, a instancias de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, una moción al Pleno del Ayuntamiento con medidas para identificar situaciones de pobreza energética con la participación de los bomberos aprobada por unanimidad aunque según el SAB "a día de hoy no se han puesto en marcha".



Ambas provincias, junto con Málaga, con 17 fallecidos por el fuego, concentran la mayoría de las víctimas mortales por incendios en Andalucía, ya que en el resto se produjeron casos aislados con cinco muertos en Almería, dos en Cádiz, dos en Granada, uno en Huelva y uno en Jaén.



El informe de Mapfre también recoge que los bomberos realizaron en Andalucía en 2017 un total de 60.710 intervenciones, la mitad -30.843- por incendios (4.862 en edificios varios y 3.642 en viviendas), seguidas de asistencias técnicas (19.976) y salvamentos (9.891).