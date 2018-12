Cárcel por el entramado que cobraba por carnés de conducir

La Audiencia de Granada ha condenado a tres años de prisión al considerado líder de un entramado que cobraba por corregir los fallos en exámenes teóricos del carné de conducir, ha confirmado la pena del medio centenar de acusados que alcanzó un acuerdo y ha absuelto a otros 38 conductores.



La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia ha condenado a José Manuel S.R. a tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial con el agravante de prevalimiento de cargo público y al pago de una multa de 3.600 euros.



La causa se juzgó hace medio año en una sala especial para poder acoger a los cerca de cien procesados, entre ellos los exjugadores del Granada Odion Ighalo o Diego Buonanotte, acusados de pagar para aprobar el teórico del carné de conducir.



Según la Fiscalía, el entramado se mantuvo entre los años 2012 y 2013, periodo en el que el principal acusado aprovechó su condición de personal de seguridad dedicado custodiar las pruebas teóricas del carné para sacar provecho económico y cobrar entre 1.500 y 2.000 euros a los acusados, que utilizaban un bolígrafo con tinta borrable para marcar respuestas que él luego corregía.



La sentencia ha condenado también a Antonio M.M., de Mengíbar (Jaén), como cómplice del delito al considerar que como otros acusados, se desplazaba a Granada para hacer la prueba, captar alumnos y, en ocasiones, cobrarles dinero y el transporte.



Mediante este sistema, 96 personas consiguieron aprobar el teórico del permiso de conducir en la Jefatura de la Dirección de Tráfico de Granada, procedentes de diversos puntos de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Manacor y Barcelona.



La sentencia ha reducido la pena para el principal acusado al considerar que no actuó como funcionario público.



Durante la primera sesión de esta macrocausa, casi la mitad de los acusados alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que les sirvió para sustituir la petición de condena a cárcel por el pago de una multa de 1.080 euros, un acuerdo ratificado en la sentencia al que se sumaron los exjugadores del Granada Ighalo y Buonanotte.



La sentencia, contra la que cabe recurso, ha absuelto al resto de procesados, 38 acusados de haber pagado para lograr el aprobado en el examen teórico que durante el juicio negaron los hechos.



Una parte de estos conductores, que durante el juicio negaron haber pagado por un aprobado en sus exámenes teóricos, fue representada por el letrado Solimán Ahmed, que se ha mostrado satisfecho por la sentencia absolutoria para la amplia mayoría de los acusados que no alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía.



Entre los que alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público figuraban investigados de diferentes nacionalidades que no pudieron explicar cómo aprobaron los exámenes pese a no hablar nada de castellano ni argumentar por qué eligieron examinarse en Granada si tenían su residencia fijada en otros puntos del país.