Le piden dos años por amenazar a una menor con intención sexual

La Fiscalía de Huelva ha solicitado dos años de prisión para un hombre, cuyas iniciales son I.A.G., por amenazar por videoconferencia a una menor de 12 años con hacer montajes pornográficos con fotografías de ella y enviárselos a sus amigos si no accedía a sus peticiones sexuales.



Considera el fiscal que los hechos son constitutivos de un delito de contacto sexual telemático con una menor para la elaboración de pornografía infantil.



Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita tres años de libertad vigilada posterior a la cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, empleo o profesión que implique el contacto habitual con menores de edad por un tiempo de siete años.



En concepto de responsabilidad civil entiende la Fiscalía que el acusado debe de indemnizar a la víctima con 600 euros en concepto de daños morales derivados del delito cometido.



Según el fiscal, los hechos por los que se acusa a este hombre sucedieron durante la tarde del 20 de abril de 2017, cuando éste contactó y mantuvo varias conversaciones con la víctima a través de la aplicación de videoconferencia bidireccional Skype.



Pese a saber que ella tenía solo doce años de edad en ese momento, le pidió que le mostrara sus pechos, que se quitara la ropa, le propuso enseñarle a masturbarse, le pidió que se pusiera una falda corta, le puso plazos para hacerlo y le anunció que, en caso de no hacerlo, enviaría a sus amigos por internet montajes de sus fotos que él mismo haría.



El acusado no consiguió su propósito al percatarse la madre de la menor de la situación, reprochárselo y poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.