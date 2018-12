Espectáculo navideño de éxito y caos

Un espectáculo multitudinario, una iniciativa dinamizadora que gusta a comerciantes y jienenses, pero una actividad navideña que está causando problemas por la “falta de planificación e improvisación” del Ayuntamiento, denuncian.

El espectáculo de Navidad promovido por la Asociación de Comerciantes ‘MÜY’, en colaboración con el Ayuntamiento, reúne cada tarde-noche en la calle ‘Roldán y Marín’ a centenares de personas. Y no es una vez al día, sino tres, con pases de iluminación y música a las siete de la tarde, a las ocho y a las nueve de la noche, con una duración de 15 minutos.

Durante este tiempo, el tráfico queda cortado, provoca caos y deja sin acceso a los conductores que se dirigían al parking de La Constitución, al hotel Xauen, a la residencia de mayores La Inmaculada y las cocheras de la plaza Deán Mazas. Por ahora, la única rectificación del Ayuntamiento ha sido la colocación de vallas para delimitar la estancia de los espectadores.

En plena hora punta, una actividad pensada para dinamizar el comercio del centro, provoca atascos y prohíbe el acceso. Los responsables del parking, de la residencia de mayores y del hotel han manifestado sus quejas por la “falta de planificación e improvisación” y las consecuencias que está ocasionando a sus clientes.

A esto se añade la finalización de la obra de la plaza Deán Mazas, que ha dejado “incomunicados y aislados” al hotel y la residencia, debido a la colocación de dos maceteros en la calle Cronista Cazabán, entrada tradicional. El acceso ahora es desde la plaza de El Pósito, pero la señalización no se ha cambiado.

“Los clientes que llegan al hotel por Roldán y Marín no pueden acceder por los dos maceteros y cuando intentan llegar por El Pósito se encuentran una señal de prohibido girar y otra de acceso solo para cocheras y no pasan por temor a ser multados”, explica el responsable del Hotel Xauen, Juan Manuel Camacho. No se ha retirado la anterior señalización y la colocada es “una prueba más de la improvisación”.

Piden la retirada de los maceteros y que se recupere el acceso por ‘Cronista Cazabán’ desde ‘Roldán y Marín’.