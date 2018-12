Primera conversación de PP y Cs para llegar a acuerdo en Andalucía

El PP y Cs iniciaron este miércoles las primeras conversaciones para lograr un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo y conseguir un cambio de gobierno, según han informado a Efe fuentes de ambos partidos.



Los secretarios generales del PP, Teodoro García Egea (PP), y de Cs, José Manuel Villegas, mantuvieron una primera conversación y se han emplazado a hablar en los próximos días a fin de cerrar la reunión anunciada para la próxima semana.



Ambos partidos están en disposición de negociar tras haber quedado como las segunda y tercera fuerza política en Andalucía, donde el PSOE no ha obtenido los votos suficientes para poder gobernar en coalición con Adelante Andalucía.



El acuerdo entre ambas fuerzas políticas, que requieren además del apoyo de VOX para poder gobernar, se presenta difícil ya que los dos candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía han expresado su intención de querer presidir el nuevo gobierno.



El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido hoy en Málaga a Ciudadanos de que "no es discutible" cuál de los dos candidatos debe presidir la Junta porque los andaluces "decidieron que el sillón de la Presidencia lo debía ostentar quien más respaldo y confianza ha tenido, que ha sido el PP".



El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por su parte, ha comparecido en rueda de prensa en Madrid después de reunirse el Comité Ejecutivo Nacional, se ha cerrado en banda a que Juan Marín no sea el presidente de la Junta porque la formación naranja, al contrario que el PP y el PSOE, ha crecido en las elecciones y, además, se ha producido prácticamente un empate técnico con los populares.