Cientos de personas se manifiestan contra la sentencia de la Manada

Centenares de personas se han manifestado en ciudades andaluzas como Sevilla, Granada o Málaga contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito de abuso sexual a los miembros de La Manada.



En Sevilla, la ciudad donde viven los cinco condenados, un centenar de personas se han concentrado a las 19.30 horas en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, donde se ha desplegado una pancarta con el lema "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos", firmada por las organizaciones convocantes: Libres y Combativas, Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria.



"Aquí estamos contra la sentencia vergonzosa de la Manada, una sentencia que condena a nuestra compañera en lugar de a los cinco violadores, una sentencia que demuestra que la Manada no es solo esos cinco elementos, sino que es el todo el sistema judicial, que nos cuestiona a las mujeres", ha dicho una manifestante con megáfono al comienzo de la concentración.



Los concentrados han coreado consignas como "yo sí te creo", "tranquila hermana, aquí está tu manada", "basta ya de justicia patriarcal" o "no es no, lo demás es violación".