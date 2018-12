Vox exigirá cerrar Canal Sur para apoyar al candidato a la Junta

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha puesto como condición para obtener su apoyo para formar gobierno en Andalucía que se cierre Canal Sur, una reforma del Estatuto andaluz que devuelva las competencias de Sanidad y Educación al Estado, abrir una auditoria "por el fraude del PER" y un estudio detallado de "organismos superfluos", entre otros.

En rueda de prensa, Abascal ha añadido a estas medidas la defensa de la caza y de la tauromaquia, derogar leyes relacionadas con Género y Memoria Histórica, la supresión del impuesto de sucesiones y la rebaja del tramo autonómico del IRPF.

A esto, ha sumado la petición de que desaparezca del Estatuto andaluz la definición de "realidad nacional" y sustituirlo por "región autónoma", porque a su juicio, "los andaluces saben que España es una nación". Abascal ha apuntado que nos se reunirán con Ciudadanos o Partido Popular hasta que no se pongan de acuerdo entre ellos y ha pedido al partido naranja que "estén a la altura".

No obstante, y a pesar de haber explicado las medidas que quieren que se realicen, ha puntualizado que no frustrarán el fin "del régimen socialista en Andalucía". "No queremos hablar de líneas rojas, no frustraremos el cambio, pero otros sabrán si en el acuerdo van a llevarnos al chantaje o aceptaran nuestros planteamientos", ha recordado.

Así, el líder de VOX ha subrayado que en caso de que la alternativa a un gobierno socialista sea posible, ellos no quieren "ni cargas ni cargos", porque lo único que pretenden es "que se defiendan las ideas". Abascal ha sido rotundo al afirmar que no quieren consejerías ni presidir el Parlamento andaluz, porque su objetivo es que Andalucía cambie tras 36 años de gobierno socialista.

A pesar de recalcar que no habrá líneas rojas, sí que ha considerado como prioritarias las medidas propuestas en materia de "libertad, memoria y género" y la eliminación del impuesto de sucesiones porque a su juicio son "urgentes y necesarias". A estas, ha sumado la "simbólica" de la reforma del Estatuto para que la redacción se cambie por "Andalucía es una región de España".

ELIMINAR CANALES AUTONÓMICOS

Abascal se ha mostrado tajante al defender la necesidad de eliminar Canal Sur y ha apuntado que esto se encuadra dentro de la su oposición crítica con el Estado de las autonomías. Así, ha indicado que se posicionan en contra de las televisiones autonómicas porque "acaban siendo televisiones de partidos". Ha subrayado que se trata de un servicio "prescindible" que se ha convertido en herramienta de "propaganda".

Preguntado sobre si de esa manera no se garantizaría el derecho a la información de la sociedad, Abascal ha indicado que ese derecho "esta garantizado a pesar de ustedes", refiriéndose a los periodistas que han asistido a la rueda de prensa. Además ha añadido que existe "un discurso político y mediático que no coincide con el discurso soterrado de la población" y que hay "unanimidad en los medios al referirse" a VOX. "No garantizan el derecho a la información", ha incidido, para añadir que para garantizar el derecho a la información están las redes sociales.

Sobre la paradoja de querer suprimir el Estado de las autonomías presentándose a elecciones autonómicas, Abascal ha puntualizado que desde VOX "no se utilizará dinamita" sino el sistema democrático para propiciar los cambios "hasta llegar al estadio final". "No renunciamos a planteamientos pero entendemos que el mejor modo para corregirlo -el sistema-- es estar dentro", ha añadido.

Además, Abascal ha lamentado las palabras del que fuera premier francés Manuel Valls, y candidato a la alcaldía de Barcelona, quien ha señalado que no se debe pactar con VOX, y ha puntualizado que Ciudadanos debe estar a la altura del momento porque de lo contrario frustrará la salida del gobierno de Susana Díaz. "Ciudadanos sabrá cómo presentarse ante españoles y andaluces" y ha añadido que en todo caso, "mientras que no se clarifique, no habrá reuniones con otras fuerzas".

En este sentido, ha explicado que tampoco hablarán "con los que demonizan" su partido y ha recordado a los candidatos Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y Juan Marín (Cs) que no es un debate de nombres, que "son prescindibles" porque los andaluces "han pedido cambio". Sobre un posible pacto de Ciudadanos con PSOE para llegar a San Telmo, desde VOX han recalcado que si esa es la fórmula, no contarán ni con su apoyo ni con el de sus votantes que acabarán "abandonando" a la formación 'naranja'.

Además, ha negado que sean una formación inconstitucional", y ha reprochado que quienes les acusan de eso son los mismos que han pactado con "los que llevan muchos años justificando el terrorismo", los que "se han apoyado para llegar al Gobierno en los que han dado un golpe de estado separatista" y "los que están apoyados por el comunismo en el Congreso de los Diputados".

CLIMA DE VIOLENCIA

Además de desarrollar estas medidas que ponen encima de la mesa para abrir negociaciones, Abascal ha empezado su comparecencia condenando el clima de violencia "políticamente dirigido", y ha acusado como "responsable e instigador" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que llamó a que los antifascistas salieran a la calle. Además, ha añadido que estas manifestaciones "ilegales" han contado con el "silencio cómplice" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha hecho nada para impedirlas.