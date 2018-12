Lluvia de recursos a la sentencia del TSJN a La Manada

Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima de La Manada, ha anunciado que recurriera al Tribunal Supremo la sentencia del TSJN que confirma la condena de nueve años de prisión para La Manada por un delito de abuso sexual con prevalimiento.

"Creemos que está claro que hay un ambiente intimidatorio suficiente para considerar que los hechos son una agresión sexual", ha señalado este miércoles Miguel Ángel Morán, en declaraciones a Europa Press.

El letrado se ha mostrado "satisfecho" con las fundamentaciones que realizan los dos magistrados que han emitido el voto particular, para mostrarse partidarios de declarar los hechos como una agresión sexual, si bien ha discrepado de la pena que plantean (14 años, tres meses y un día).

Además de su reclamación de que los hechos sean considerados una agresión sexual, el abogado pedirá en el Supremo que el hurto por el que se condena al guardia civil de La Manada (por el robo del móvil) sea considerado un robo con intimidación, porque se desarrolla "todo en el mismo contexto".

Por otro lado, ha valorado que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJN haya establecido que la Audiencia de Navarra dicte una nueva sentencia sobre el delito contra la intimidad por la grabación de los hechos.

Absolución

Jesús Pérez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, uno de los miembros de La Manada, ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del TSJN que ratifica la condena a nueve años de cárcel a los cinco integrantes de La Manada por abuso sexual.

Jesús Pérez ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que pedirá la absolución de su cliente y ha mostrado su disconformidad con la decisión del TSJN, conocida este miércoles.

"Se han tenido en cuenta pruebas de cargo que tuvieron que ser anuladas en su momento. Así lo recurrimos y del mismo modo volveremos a solicitarlo al Supremo", ha asegurado.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 9 años de prisión, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta el pasado abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal cuenta con un voto particular formulado por dos de los cinco magistrados, Joaquín Galve y Miguel Ángel Abárzuza, que estiman que habría que condenar a los cinco procesados por un delito continuado de agresión sexual, al apreciar la existencia de intimidación, a sendas penas de 14 años, 3 meses y un día.

Por su parte, el abogado de cuatro de los miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha anunciado este miércoles que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirma la condena a nueve años de prisión de los cuatro procesados por un delito de abuso sexual con prevalimiento. Ha señalado que "agotará" la vía judicial "hasta conseguir una sentencia justa en la que quede acreditada la inocencia" de sus clientes.

Martínez Becerra ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que acata y respeta la sentencia si bien no la comparte ya que "ratifica lo que ya puso de manifiesto la Audiencia de Navarra". A su juicio, los condenados son inocentes y "hubo relaciones consentidas entre seis adultos".

Sobre el voto particular de dos magistrados en la sentencia conocida este miércoles, el abogado ha señalado que realizan una "aportación muy novedosa" y se ha mostrado en desacuerdo "con el relato de los hechos, menos aún con esta interpretación de intimidación psicológica que no quedó acreditada en la sala ni por parte de la denunciante ni de los denunciados". "Genera cierto punto de perplejidad", ha señalado.

Martínez Becerra ha indicado que no tenían "especial esperanza" en esta resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN y que "las cosas están como están, en la misma situación". "No ha cambiado nada, por lo que entiendo que --los acusados-- van a seguir en libertad y a la espera de resolución", ha manifestado, para sí mostrar "confianza absoluta" en el Tribunal Supremo.

Además, el letrado ha señalado que le "ha sorprendido" que la sala diga que "no se ha visto sometida a ningún tipo de presión externa" y ha indicado que "un magistrado de la Audiencia de Navarra que dictó un voto particular absolutorio tuvo que tener protección de la Policía Foral". "Eso influye y eso tiene que marcar, en un procedimiento salpicado por la suspensión de una vista por una manifestación en la puerta del Palacio de Justicia o una muchedumbre que quiso entrar en el edificio", ha indicado.

"Que se diga que no ha habido ningún tipo de presión social es no querer ser realista. Es un juicio mediatizado por estas actitudes. No me cabe dude que el tribunal cree en lo que ha dictado, pero a mi juicio no es ajustado a derecho", ha concluido.

Ayuntamiento de Pamplona

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento para los cinco miembros de La Manada.

Según ha indicado el alcalde en declaraciones a los medios de comunicación, tanto la sociedad como el Ayuntamiento de Pamplona están al lado de la víctima.

Gobierno de Navarra

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo foral va a recurrir la sentencia del TSJN que confirma la condena de nueve años de prisión para los cinco miembros de La Manada.

En rueda de prensa, Solana ha mostrado el "respeto absoluto" a las decisiones judiciales pero ha manifestado que el Ejecutivo "no puede compartir la sentencia en la que se califica lo sucedido de abuso sexual, y eso que cuenta con el voto particular que lo considera agresión sexual como hemos mantenido desde el inicio".

"Compartimos también con el voto particular que hubo un delito de robo de móvil y no hurto", ha expuesto Solana, quien ha valorado que se estima que "se cumplen los requisitos procesales para entrar en delito contra la intimidad".

La portavoz del Gobierno ha detallado que los servicios jurídicos del Ejecutivo están estudiando la sentencia, conocida este miércoles y que, tras una primera lectura, "la sentencia refrenda el relato de hechos probados que hizo la Audiencia Provincial, de los que hemos mantenido que se tenía que haber deducido que hubo un delito de agresión sexual como recoge el voto particular". "Además, la sentencia desestima los argumentos de la defensa", ha dicho, para opinar que "todos estos son elementos importantes".

Solana ha manifestado asimismo que "los cinco magistrados entienden que se debía haber enjuiciado además un delito contra la intimidad, lo que puede conllevar un incremento de las penas".

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que "la agresión sexual es una intolerable violación de derechos humanos y que atenta contra nuestra vida y nuestra libertad". Ha manifestado la "repulsa" del Gobierno a "todas las expresiones de violencia sexista y no vamos a cejar en nuestro empeño de desmontar la sociedad patriarcal".

Según ha continuado, "hay que lograr que no haya ni una situación de violencia contra las mujeres y vamos a seguir impulsando las políticas de igualdad como la vía más eficaz de prevención y erradicación y también articulando medidas para protección y atención a las mujeres sufren estas violencias".

El Gobierno foral ha mostrado, además, "en estos momentos difíciles para la víctima y para su familia, el apoyo y solidaridad con ella y los que la acompañan".

Preguntado si solicitará el Ejecutivo el ingreso en prisión de los condenados, María Solana ha señalado que "estamos estudiando" la sentencia. "Tendremos que ver el contenido del recurso y no estamos en disposición de detallar el recurso", ha expuesto.

Ha querido hacer hincapié en lo "menos malo" que recoge la sentencia del TSJN, que "es lo que tenemos que poner de relieve". "Es positivo que se enjuicie el delito contra la intimidad", ha expuesto, para concluir que "hay un voto particular apoyado por dos magistrados y refrenda lo que este Gobierno ha ido diciendo". "Está más avalada si cabe la posición del Gobierno de Navarra", ha indicado.