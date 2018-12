2018 una gran cosecha de premios en Marketing para Barbadillo

Bodegas Barbadillo recibió el pasado lunes un importante reconocimiento a su labor en Marketing y Comunicación en los prestigiosos premios de publicidad Europeos IMCC y en los Premios de Publicidad Agripinacelebrados en Málaga, según ha informado este grupo empresarial en un comunicado.

En Europa, la campaña de Barbadillo www.dandoenelblanco.es ha conseguido tres relevantes premios en los IMC European Awards destacando unoro en Innovación en idea o concepto,y dos platasuna en Comunicación Digitaly otro trofeo en la categoría más reñida y que da nombre a los premios Marketing y Comunicación integrada.

Para Bodegas Barbadillo estos premios suponen un reconocimiento a la labor de todo el equipo de profesionales que integran su departamento de marketing y comunicación. Álvaro Alés, director de Marketing y Comunicación, comenta que “2018 ha sido un año para recordar en materia de premios, los últimos en Europa donde hemos cosechado 3 premios junto a marcas de la talla de McDonald’s o Sanitas y en España como broche de oro, resultando elegidos Anunciante del Año en los premios Agripina”.

En palabras de Renate Vogt la presidenta de los premios europeos “todos los casos presentados eran de alta calidad y muy bien ejecutados, el jurado internacional no lo ha tenido fácil para llegar a las decisiones finales.”

Las agencias ganadoras fueron seleccionadas después de dos rondas en las que primero fueron evaluadas por 40 miembros del jurado de diferentes países europeos y después en una segunda ronda se decidieron los premios por un panel formado por los miembros del Consejo Europeo IMCC, en una reunión en París. Su presidente Ondrej Gottwald, ha declarado “me alegra comprobar el altísimo nivel de las campañas este año y quiero agradecer a los miembros del jurado su excelente trabajo, prestado de manera altruista y voluntaria.”

Premios de Publicidad Agripina

Al mismo tiempo, Barbadillo también ha sido premiada de nuevo en Agripina,habiendo sido seleccionado Anunciante del Año, destacando a la bodega como la empresa con mayor valor de marca, según las campañas realizadas en este ejercicio.

Los premios Agripina tienen como objetivo promover la cultura publicitaria y de marketing entre las empresas para resaltar la importancia de la originalidad comunicativa en el desarrollo de cualquier negocio.

La intensa actividad desarrollada por Barbadillo en publicidad, patrocinio, promociones y eventos ha sido determinante para obtener estos reconocimientos a la labor de la firma bodeguera.

En los últimos años la bodega sanluqueña ha levantado y renovado su imagen, rediseñando los productos más emblemáticos y lanzandocasi 20 nuevas marcas.

Sobre Bodegas Barbadillo

Fundada en 1821 en Sanlúcar de Barrameda, Bodegas Barbadillo cumple una tradición centenaria como bodega 100% familiar productora de las denominaciones, Jerez-Xérès-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, Vinos de la Tierra de Cádiz y D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, que lidera con una cuota de existencias superior al 50%. Actualmente Barbadillo se ha convertido en un grupo de gran proyección internacional que, además de desarrollar nuevos productos dentro de su zona geográfica, ha incorporado bodegas en otras Denominaciones de Origen como Bodegas y Viñedos Vega Real en la D.O. Ribera de Duero y Bodega Pirineos en la D.O. Somontano. www.barbadillo.com