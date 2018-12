Las autoescuelas piden medidas para evitar la huelga de examinadores

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atienda las reivindicaciones de los examinadores de Tráfico para evitar la huelga que este colectivo ha convocado entre los días 10 y 21 de este mes.



Báez, en un comunicado, emplaza al Gobierno de Sánchez a que subsane el error o la dificultad técnica que impide hacer efectiva la subida salarial en el complemento específico que se llegó a acordar.



"Ni los ciudadanos de este país que necesitan obtener el permiso, ni las autoescuelas podemos revivir la pesadilla de 2017", un año en el que los examinadores protagonizaron uan huelga de cinco meses .



Para Báez, la sociedad "no entendería que, por una mera cuestión de técnica contable, se reanudara un conflicto que llevó a suspender un cuarto de millón de pruebas de circulación en 2017".



"Se trata de saber si tenemos verdaderos gobernantes u obcecados e insensibles burócratas", añade Báez, quien, en cualquier caso, atribuye gran parte de la responsabilidad de la situación actual a los miembros del anterior Ejecutivo, que "tuvieron tiempo más que suficiente para cumplir el acuerdo y no hicieron nada".



Los examinadores de Tráfico han anunciado que, de no percibir el aumento en el complemento específico, habrá huelga, que se extendería entre el 10 y el 21 de diciembre.



"Sería la ruina para muchas autoescuelas y un contratiempo importante para los ciudadanos que ansían sacarse el permiso. No se puede jugar con la vida de las personas, con su futuro, con sus posibilidades de encontrar un empleo, con el pan de un sector que lucha día a día para sobrevivir", concluye Báez.